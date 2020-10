Giro-skandale: Hevder helikopter blåste gjerde på ryttere

Med 800 meter igjen av tirsdagens etappe i Giro d'Italia gikk det galt for Vini Zabu-KTM-rytterne Luca Wackermann og Etienne van Empel.

Angivelig har et helikopter fløyet for lavt, og blåst gjerdene som stod langs løypa inn i rytterne.

– Helikopteret fløy for lavt og luften blåste barrierene opp. Wackermann ble sendt på sykehuset og han var nesten ikke ved bevissthet. Gjerdene var ikke bundet ordentlig sammen, sier den tidligere italienske syklisten Angelo Citracca til RAI ifølge feltet.dk.

Van Empel tok seg til mål, mens Wackermann var fort sterkt medtatt. Fordi velten skjedde innenfor de tre siste kilometerne er han ikke offisielt ute av rittet enda. Sykehusundersøkelsen vil bli avgjørende for veien videre.

Vinu Zabu-sportsdirektør Francesco Frassi er foreløpig i uvisse om hva som egentlig skjedde.

– De fortalte oss at gjerdene plutselig beveget seg. Vi vet ikke nøyaktig hvorfor, om det var fordi helikopteret fløy for lavt eller om vinden blåste opp, sier han til Cyclingnews.

Det ser heldigvis ut til å ha gått bra for Wackermann, som lå livløs på asfalten etter den stygge velten.

– Heldigvis kom Luca Wackermann til hektene i ambulansen. Jeg har snakket med ham telefon, og han var ok og han var rolig, så vår verste frykt er over. Han kunne ikke huske noe av det som skjedde. Det ser ikke ut til at noe er brukket, men vi venter på å høre hva sykehussjekken avslører, fortsetter Frassi.

For Etienne van Empel har det gått bedre.

– Jeg er ok. Bare noen små kutt på fingrene mine. Ikke helt sikker på hva som skjedde, men fra ingensteds fløy gjerdene inn i gruppen vår. Akkurat nå går tankene til min lagkamerat Luca, og jeg håper det kommer gode nyheter snart, skriver han på Twitter.

Tirsdagens etappe ble vunnet av Arnaud Demare, som gikk seirende ut av en millimeterduell med Peter Sagan.