Lege om Trump som sier han føler seg bedre:– Kan definitivt få tilbakefall

Fem dager etter at han testet positivt for Covid-19 skriver presidenten at han føler seg «FANTASTISK». Men faren er ikke over, ifølge overlege ved Rikshospitalet.

Donald Trump gir uttrykk for at han er frisk som en fisk etter behandlingen han har mottatt for Covid-19.

I et notat fra hans lege sier presidenten at han nå symptomfri, skriver AP.

Mandag ble han flyttet tilbake i Det hvite hus, og Trump valgte å fjerne munnbindet da han vinket til pressen tirsdag. Han har også hevdet at han nå har lært svært mye om koronaviruset, og at det ikke er noe å være redd for.

Det har vært usikkert i hvilken grad dette vil påvirke valgkampen, me på Twitter skriver Trump at han gleder seg til den neste presidentdebatten, som holdes om ni dager den 15. oktober.

Fikk eksperimentell behandling

Trump ble behandlet på militærsykehuset Walter Reed Medical Center i Maryland. Der fikk presidenten en blanding av den normale oppfølgingen man får når man er diagnostisert med Covid-19, i tillegg til noen eksperimentelle behandlinger.

Samlet fikk Trump en injeksjon med steroidet Dexamethasone, han ble behandlet med to typer monoklonale stoffer som skal redusere mengden virus i blodet, og han ble satt på en kur med ebola-medisinen Remdesivir. I tillegg til dette fikk han på et tidspunkt oksygen.

Ifølge Tor Inge Tønnesen, professor og overlege ved Rikshospitalet, er det svært usikkert hva slags effekt denne cocktailen kan ha på en pasient.

– Den av medikamentene som er dokumentert av dette er faktisk steroidene. Det er et medikament vi har hatt i mange år, og brukt til mange ulike sykdommer. Men det skal brukes på de som har alvorlig lungesvikt. Så det ser ikke ut som at Trump burde fått det, med mindre vi har tolket hans medisinske team feil, sier Tønnesen.

Når det gjelder de monoklonale antistoffene sier legen det kun er gjort en liten studie som viser at det reduserer viruset i blodet, men studien sier ingenting om hvordan det går med pasienten, og om det er noen bieffekter.

Når det gjelder Remdesivir er det antiviral behandling som ble utviklet mot ebola, uten å ha noen effekt på det viruset. Det har i år blitt testet mot Covid-19 i tre studier, uten revolusjonerende resultater.

– Der er to er inkonklusive, mens den siste sier at det reduserer sykdomsvarigheten fra 15 til 11 dager. WHO gjennomfører en stor studie på dette nå, men foreløpig vet vi for lite om effekten av Remdesivir på koronaviruset, sier legen.

– Kan få tilbakefall

Mandag og tirsdag har Trump avdramatisert situasjonen rundt både sin egen helse, og rundt koronavirusets spredning i USA.

Tønnesen tror det er en mulighet for at Trump er for tidlig ute med å portrettere seg som helt frisk, og minner om at viruset ofte har et sykdomsforløp som foregår over flere uker.

– Han kan definitiv få et tilbakefall. Det at han har blitt bra så fort er forsåvidt et godt tegn, men det er gjerne i uke to eller senere at det kan komme tilbakefall. Vi kan ikke friskmelde presidenten, sier Tønnesen.

– Veldig farlig

I USA har over 7,5 millioner mennesker blitt smittet av viruset, og mer enn 200.000 mennesker har dødd med Covid-19.

Likevel sier Trump etter at han selv er blitt smittet at han mener amerikanere må tilbake til den vanlige hverdagen, og at koronaviruset ikke er noe å være redd for.

Tønnesen synes dette er skremmende håndtering av presidenten, og peker på at mange av Trumps nærmeste medarbeidere har blitt smittet av viruset de siste dagene etter at de samlet seg i hage utenfor Det hvite hus. Arrangementet var i forbindelse med at Trump nominerte Amy Coney Barret til den ledige plassen i USAs høyesterett.

– Det er veldig farlig. Vi ser hva som har skjedde i det republikanske partiet etter festen i rosehagen, mange har blitt smittet. Problemet i USA nå er at mange tror de ikke trenger å drive med smittevern. Presidenten nedgraderer vitenskapen både økonomisk, og med hva han sier til det amerikanske folk, sier Tønnesen.