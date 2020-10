Ødegaard: – Jeg ofret meg litt

Etter et års landslagsfravær er Martin Ødegaard tilbake der han hører hjemme, i troppen til Lars Lagerbäck.

Samlingen i Oslo ble også det første møtet på lenge med flere gode kompiser.

– Det er veldig godt å være her igjen, se gutta og være med laget.

– Rakk du å møte noen av kompisene herfra i sommer eller har du ikke sett dem siden i fjor høst?

– Jeg rakk faktisk ikke å se noen av dem i sommer, så det er et år siden jeg så gutta sist, sier Ødegaard, som ikke har lagt merke til at for eksempel Erling Braut Haaland har endret seg etter sin eventyrsesong.

– Han er blitt litt større, men utenom det er han den samme karen, flirer 21-åringen.

Skadeplaget

Ødegaard virker også å være den samme karen, men spørsmålet er om han er den samme fotballspilleren som da han herjet i La Liga for ganske nøyaktig ett år siden.

Nordmannen ble kåret til månedens spiller i Spania og produserte målpoeng på løpende bånd for Real Sociedad. Nå har han gått fra å være lagets midtpunkt til å være en i mengden i Real Madrid - der han foreløpig ikke har greid å prege matchene i samme grad som han gjorde i San Sebastian.

– Hvor står du nå, sammenlignet med for ett år siden?

– Jeg føler at jeg er en bedre fotballspiller i dag enn jeg var for et år siden. Jeg har vært uheldig med skader mot slutten av forrige sesong, som gjorde at jeg ikke var på det nivået jeg føler jeg kan og bør være på. Men utenom det føler jeg at jeg har tatt steg hele veien, sier Ødegaard.

Siden årsskiftet har han vært plaget med jumpers knee, som tidvis har vært en begrensende faktor for 21-åringen.

– Når startet kneproblemene?

– Det er ikke en skade hvor du plutselig kjenner at «nå er det dritvondt» og må gå av. Det kommer mer gradvis. Den ene dagen kan det være bra, så kan det være litt vondt en annen dag. Jeg husker ikke akkurat når det startet, men særlig etter jul var det sårt og vondere enn tidligere.

– Har du ofret deg og spilt der du kanskje burde stått over?

– Ja, det var en diskusjon der jeg vi vurderte mange ulike ting. På en måte kan du si at jeg ofret meg litt, men det var ikke noen stor dramatikk i det, for jeg hadde veldig lyst til å bidra. Det er en skade som tillater deg å gjøre ting, den tillater deg å spille, men du kan ikke være helt på topp og helt fri. Det er den kjipe delen av det. Ja, det var ikke voldsomt til ofring, men jeg spilte med litt smerter, det gjorde jeg.

– Var det du eller Real Sociedad som pushet mest?

– Jeg vet at de var veldig gira på å ha meg med så mye som mulig, men jeg var også veldig gira på å spille. Vi fightet om en plass i Europa, så det var ikke noen store diskusjoner rundt det.

– Ble du noen gang presset til å spille når du ikke ville?

– Nei, svarer Ødegaard kontant.

Vil ta større plass

Foran torsdagens playoff-kamp mot Serbia har han like fullt en gladmelding å komme med hva gjelder knesmertene:

– Det føles mye bedre nå. Jeg fikk gjort en god jobb i sommer, trent godt og forberedt meg på en bra måte. Så det går absolutt riktig vei, sier han.

Når knærne spiller på lag handler det om å finne tilbake til den selvtilliten og frekkheten som kjennetegnet ham i høstsesongen 2019.

– Gamletreneren din i Vitesse sa du gikk fra å være en pusekatt til å bli en tiger. Må du hente fram tigeren i Real Madrid framover?

– Jeg tror det er viktig å tørre å ta plassen sin, tørre å by på seg selv, og ikke ha for mye respekt. Selv om man selvsagt skal respektere store spillere. Men det er viktig å ta plass, sier Ødegaard.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen - som har kommentert flere av Ødegaard kamper i La Liga - mener det er vanskeligere for 21-åringen å skinne selv om han nå spiller for et bedre lag.

– For et år siden herjet han i La Liga og var en av de beste i Spania. Det har han ikke vært nå, men samtidig har han spilt på et lag der det er et helt annet nivå på medspillerne. Det blir litt feil å sammenligne. Nå er han omringet av større stjerner, en ny manager og et annet system. Mye av spillet til Real Sociedad var lagt opp etter Ødegaard, og det var mye av grunnen til at han lyktes. I Real Madrid må han inn og ta rollen selv. Det er vanskelig å dominere på samme måte. Martin har vært en del skadet det siste året, så det er gledelig at han sier han er 100 prosent klar nå, sier Mathisen.