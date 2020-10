Spår rekordhøy valgdeltakelse

– Vi har aldri tidligere opplevd at så mange har avgitt stemme så langt tid før valget, sier Michael McDonald i United States Elections Project til Reuters.

Fire uker før valget i 2016 var det bare 75.000 som hadde avgitt forhåndsstemme, mens antallet i år er over 50 ganger så høyt.

Poststemmer

Koronapandemien har rammet USA hardt, og mange er redde for å møte opp ved valglokaler 3. november. En rekke delstater har derfor utvidet muligheten for forhåndsstemming via posten, noe det ser ut til at mange benytter seg av.

McDonald tror det høye antallet forhåndsstemmer tyder på rekordhøy valgdeltakelse og spår at rundt 150 millioner vil avgi stemme. Det utgjør rundt 65 prosent av alle i stemmeberettiget alder og vil i så fall være den høyeste valgdeltakelsen siden 1908.

Ved forrige presidentvalg var det i underkant av 139 millioner som avga stemme, og 57 millioner av disse avga forhåndsstemme.

Biden leder

Foreløpige meningsmålinger viser at demokratenes presidentkandidat Joe Biden har et forsprang på Trump. En ny måling fra CNN viser at Biden leder med hele 16 prosentpoeng.

Ifølge CNN er dette den største ledelsen Biden har hatt mot sin motstander gjennom hele valgkampen.

Selve valgdagen i USA er 3. november, men fordi mange vil avgi sine stemmer via post, vil det neppe foreligge noe endelig resultat før en stund etter denne dagen.

(©NTB/ TV 2)