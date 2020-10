Datteren trodde han var lei seg - men han gråt av glede

– Jeg trykker ikke alltid på pantelotteriet-knappen, men jeg gjør det en gang i blant, sier Runar Jensen (30) fra Rypefjord i Hammerfest.

Jensen hadde nettopp fått lønn, og tenkte at Røde Kors kunne få de 247 kronene han hadde pantet for.

– På maskinen så stod det at jeg hadde vunnet. På lappen så leste jeg først at det stod 1500 kroner, deretter ble det bare flere og flere nuller.

Hammerfestingen sendte bildet av pantelotteriet-kvitteringen til samboeren sin. Hun trodde ikke på ham.

– De minuttene fra da jeg leste kvitteringen frem til jeg hadde sendt bildet, husker jeg ingenting av i dag, sier den nybakte millionæren.

Hulket

Barnehagen til Jensens tre og et halvt år gamle datter hadde planleggingsdag på mandag, så Jensen hadde tatt med datteren til butikken for å pante flaskene.

– Hun skjønte nok ikke helt hva som skjedde. Hun la merke til at jeg gråt, og det pleier jeg jo ikke å gjøre. Så da ga jeg henne en klem, og så fikk det bare være greit at jeg satt og hulket for meg selv.

Jensen forteller at han så hadde ringt faren sin, for å fortelle om gevinsten.

– Jeg klarte nesten ikke å si noe som helst.

– Han var helt skjelven

Kjøpmann på Rema 1000 Storsvingen, Ronald Aslaksen, ble ringt personlig av Jensen, som ville fortelle at han hadde vunnet pantelotteriet i butikken hans.

– Vi kjenner hverandre litt fra før og han er en fast kunde, så han ringte meg med en gang han skjønte han hadde vunnet. Han var helt skjelven og visste ikke hva han skulle gjøre, sier Aslaksen.

– Det er utrolig morsomt å få en vinner her i butikken, og jeg må bare gratulere igjen. Nå regner jeg med at det blir kø ved panteautomaten, forteller kjøpmannen videre.

Også Hammerfest Røde Kors er fornøyd med å ha fått en vinner i distriktet.

– Midlene brukes blant annet på hjelpekorpset, og vi håper å snart få råd til en ny snøscooter. Drømmen er å få kjøpt en egen bil, slik at man slipper å bruke egen private biler i arbeidet, sier lokallagsleder Linda Duurhus.

– Vi jobber også med å bygge opp et nytt Røde Kors-lokale i Hammerfest, som vi håper kan blir et samlingspunkt for alle som bor her, fortsetter Duurhuus.

Én million og femti kroner

Jensen sier at det er vanskelig å beskrive hvordan det føles å vinne en million kroner.

– Nei, hva skal man si om det. Det føles nettopp som å vinne en million kroner!

– Hva skal pengene brukes til?

– Jeg vet egentlig ikke ennå. Jeg har jo fått pratet litt med samboeren min om hvor mye, eller lite, en million kroner faktisk er. Det blir vel å betale litt ned på huslånet antar jeg, man har jo gjeld.

– Så du kommer ikke til å slutte i jobben og pensjonere deg?

– Nei, er du helt rusk, svarer pantemillionæren.