Dette betyr statsbudsjettet for deg

Onsdag klokken 10 presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Høyre, Venstre og KrF danner en mindretallsregjering, som betyr at regjeringen må forhandle om budsjettet med andre partier på Stortinget for å få flertall.

Det er derfor mulig at regjeringens budsjettforslag kan bli endret som følge av forhandlinger.

For å gjøre det enklere å se hvordan du kan påvirkes av statsbudsjettet, har vi delt de ulike budsjettpostene inn i syv kategorier. Trykk på den eller de som passer deg best for å se hvilke budsjettforslag som angår deg.