Listhaug med ultimatum til Solberg: – Da får de ingen avtale

Hvis ikke regjeringen godtar å redusere antallet kvoteflyktninger til under 3.000 personer, så kommer ikke Frp til å gi regjeringen flertall for budsjettet for 2021, slår Frp-nestleder Sylvi Listhaug fast.

– 3.000 kvoteflyktninger er helt uaktuelt. Da får de ingen avtale, sier Sylvi Listhaug til TV 2.

Dagen før statsbudsjettet legges frem sier Listhaug, som skal være Frps fremste forhandler i Stortinget, at regjeringen bare kan glemme 3.000 kvoteflyktninger.

Frp har tidligere varslet krav om kutt, men nå setter Listhaug det på spissen - og stiller ultimatum til statsminister Erna Solberg (H):

– Det er fullstendig uaktuelt for Fremskrittspartiet å være med på det, så her er det bare å kutte antallet hvis man skal ha en avtale med oss.

Dermed truer Frp med budsjettkrise dagen før regjeringen presenterer statsbudsjettet.

– Er mellom 0 og 2999 greit for Frp?

– Vi skal i forhandlinger om dette her, men det er helt uaktuelt med 3.000.

– 2800, da?

– Jeg kommer ikke til si noe antall utover at det er uaktuelt med 3000 og at antallet skal ned, sier Listhaug til TV 2.

– De 3.000 som ble vedtatt i fjor, selv om de ikke blir tatt imot i år, så har har jo dere vært med på å stemme for de 3.000?

– Grunnen til at man ikke får hentet ut er nettopp fordi verden er stengt ned, det er stengte grenser mellom landene og krevende å jobbe for å hente ut kvoteflyktninger nå. Da er ikke svaret å overføre til neste år og hente enda flere da, da er svaret og kutte antallet. Det er det Frp kommer til å sørge for at blir resultatet hvis vi skal inngå en avtale med regjeringspartiene, sier Listhaug.

– Men er du enig i at dere har stemt for de 3.000 som de er vedtatt å hente i år, som de nå egentlig bare sier at de skal gjøre?

– Vi har stemt for årets budsjett, men vi er ikke en del av regjeringen lenger. Jeg er tydelig på at når det gjelder neste år, så skal antallet ned.

Listhaug: – En provokasjon

Mandag bekreftet KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2 at regjeringen vil foreslå å hente 3.000 kvoteflyktninger. I dag opplyser KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan at det vil ende på rundt 4.000 kvoteflyktninger, fordi færre enn 3.000 er hentet i år på grunn av koronapandemien.

Det får Frp-nestlederen til å steile.

– En provokasjon av regjeringen, sier Listhaug.

Fakta: Så mange kvoteflyktninger tok Norge mot med Frp i regjering 2014: 1.620

2015: 2.620 2016: 3.120 2017: 3.120 2018: 2.120 2019: 3.000 2020: 3.000 Kilde: NTB



Solberg slår tilbake: – Kan ikke være overraskende for Frp

Statsminister Erna Solberg sier hun ikke forstår hvordan Frp kan oppfatte antallet kvoteflyktninger som noe provoserende, og viser Høyre/Venstre/KrF-regjeringens plattform Granavolderklæringen. I 2018 undertegnet også Frp på denne.

HARDE FORHANDLINGER: Erna Solberg får serverte et ultimatum av Frp dagens før Solberg-regjeringen legger frem det første statsbudsjettet uten Frp. Foto: Terje Pedersen

I perioden Frp satt i regjering og hadde justisministeren, tok Norge imot 3000 eller flere kvoteflyktninger hvert eneste år.

– Det ligger til grunn i Granavolden-plattformen at vi skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger. I en situasjon hvor vi har et lavt antall asylsøkere, så er det naturlig at vi fortsetter med det som er grunnlaget for regjeringsarbeidet. Det mangler jo ikke på flyktninger med behov i verden, sier Erna Solberg til TV 2.

– Sylvi Listhaug kaller det en ren provokasjon mot Frp. Er det det?

– Det kan ikke være en provokasjon at vi gjør det som står i Granavolden. Dette var det de selv var enig i når de satt i regjering.

– Hun sier det er helt uaktuelt med et forlik hvis dere ikke går under 3.000 kvoteflyktninger. Hvordan ser du på det?

– Nei, jeg skal forhandle i Stortinget og ikke i media, sier Solberg.

Mæland: – Dette var praksis da Frp satt i regjering

Justisminister Monica Mæland (H) bekrefter at regjeringen legger opp til å ta flere enn 3.000 kvoteflyktninger.

– Vi legger til grunn et forslag i statsbudsjettet om 3.000 kvoteflyktninger, så legger vi til grunn samme praksis som vi har ført de siste årene, nemlig at vi kan se antallet over en periode på tre år, slik at hvis vi ikke treffer akkurat på 3.000 det ene året kan vi ta litt mer eller litt mindre året etter.

Det blir lagt opp til at de kvoteflyktningene UDI ikke har fått gjort vedtak om opphold for i år blir overført til neste år, og i år får ikke regjeringen 3.000.

– Innbærer det at dere henter 1.000 ekstra neste år?

– Hvis det kan la seg gjøre, så gjør det det, sier Mæland, og legger til:

– Jeg hører Frp reagerer, men dette var praksis også da Frp satt i regjering, sier Mæland.