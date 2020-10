Klopp har avfeid alle spørsmål om sjokkexiten. Nå har assistenten begynt å snakke

Det slo ned som en bombe da Jürgen Klopps assistent gjennom 17 år, Zeljko Buvac, plutselig dro fra Liverpool i sesonginnspurten i 2018.

Siden den gang har Klopp avfeid alle spørsmål om mannen han tidligere hadde omtalt som «hjernen» i støtteapparatet.

Det har også vært stille fra Buvac, men i et fersk intervju har bosnieren åpnet opp.

– Jeg gjorde trenerjobben med unntak av å snakke offentlig og gi intervjuer. Det føltes som jeg hadde vært manageren i 17 år. Jeg hadde alle funksjoner, og jeg prøvde å påvirke laget så mye som mulig for å oppnå suksess, men jeg trengte ikke oppmerksomheten, sier Buvac i et intervju med den russiske YouTube-kanalen Nobel, gjengitt av Goal og Bild.

Det ble først meldt at Buvac først hadde tatt en pause. Ti måneder senere kom rapportene om at partene var enige om å terminere kontrakten.

Ingen tittelgratulasjon

Til tross for at Buvac hevder at han gjorde hele trenerjobben for Klopp, har Liverpool i etterkant oppnådd stor suksess uten ham.

Klubben tok seg til Champions League-finale like etter at Buvac dro, før de gikk helt til topps i samme turnering ett år senere. Forrige sesong tok Liverpool vanvittige 99 poeng og vant ligaen for første gang på 30 år.

Men det kom ingen gratulasjoner fra den tidligere Liverpool-assistenten.

– Jeg var glad på spillerne og fansens vegne, men jeg gratulerte dem ikke, sier Buvac, som i dag er sportsdirektør i Dynamo Moskva.

Sommeren etter at Buvac forsvant ut, ble Pep Lijnders hentet inn som ny Klopp-assistent. Peter Krawietz, som også har fulgt Klopp gjennom en årrekke i Tyskland og England, er fortsatt en del av støtteapparatet.

ERSTATTEREN: Pep Lijnders (t.v.), her med Mohamed Salah, kom inn som Zeljko Buvac' erstatter i 2018. Nederlenderen er høyt betrodd assistent for Jürgen Klopp. Foto: Karim Jaafar / AFP

Årsaken fortsatt ukjent

Det er imidlertid fortsatt ukjent hva som er grunnen til Buvac' sjokkexit. «Personlige årsaker» var den umiddelbare begrunnelsen i engelske aviser.

Den anerkjente journalisten Raphael Honigstein, som også er forfatter av boken «Klopp: Bring the Noise», har i podkasten «PL-kvarteret» tidligere forsøkt å forklare hva som gikk galt mellom Klopp og Buvac.

– Klopp må skylde på seg selv for at Buvac ble kalt «hjernen», for han overspilte rollen hans. Klopp var veldig, veldig snill da han sa det. Da de startet å samarbeide i Mainz, var nok Buvac den som satt på mest kunnskap. Klopp var fersk og hadde nettopp tatt trenerkurs, sier han.

Dynamikken skal ha endret seg etter hvert som Klopp fikk mer erfaring.

– Klopp følte seg ikke lenger så avhengig av Buvac, som selv følte at han ikke lenger var så betrodd som tidligere. Klopp hadde andre stemmer rundt seg som han hørte mer på. Det er en av hovedgrunnene til at det forholdet deres visnet hen, fortsetter Honigstein.

Tidligere har Honigstein skrevet på Twitter at Klopp og Buvac hadde store krangler, men at de alltid ordnet opp i etterkant. Det skjedde ikke i 2018.