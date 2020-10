Leiligheten til Eremias (35) ble totalramponert av leieboeren

Eremias Sanbæk hadde ingen anelse om hva som ventet han bak den blå inngangsdøren til leiligheten han eier i Oslo.

35-åringen studerer medisin i Polen og har derfor leid ut leiligheten gjennom selskapet Utleiemegleren i tre år.

Men mens Eremias bodde i Polen, ble leiligheten hjemme i Norge mer og mer ødelagt.

– Jeg fikk helt sjokk da jeg så det. Gulvet var ripet opp og det var slått store hull i dører og vegger. Toalettet var knust og det lå metadon i kjøleskapet. Det så rett og slett helt jævlig ut, sier Sandbæk.

Se video fra inne i leiligheten:

Skader til en halv million

Det er Uteleiemegleren som har stått for prosessen med å finne leieboer. Eremias har derfor aldri møtt mannen som bodde i leiligheten hans.

Det var først i sommer at Eremias fikk følelsen av at noe var galt.

KNUST: Deler av toalettet var knust. Foto: Privat

– Utleiemegleren fortalte meg at leieboeren hadde stoppet å betale husleia og nevnte at politiet hadde vært i leiligheten, sier Sandbæk.

Han bestemte seg for å dra til leiligheten med en kompis for å sjekke om alt var i orden.

Det var det ikke.

– Leiligheten var totalskadet. Jeg skjønte med en gang at dette kom til å bli veldig dyrt, sier Sandbæk.

Kastet ut av bevæpnet politi

Da leieboeren stoppet å betale husleie i midten av juni, tok Utleiemegleren kontakt med namsmannen for å kreve inn pengene.

Etter hvert ble også politiet involvert i saken. Det hele endte med at fire bevæpnede politipatruljer rykket ut for å kaste ut leieboeren.

– Det var helt absurd å se bevæpnet politi løpe inn i leiligheten min, sier Sandbæk.

RYKKET UT: Politiet rykket ut for å bistå namsmannen med utkastelsen. Foto: Privat

Både gulv, vegger, kjøkken og bad hadde fått omfattende skader. Til sammen vil det koste Eremias mellom 500 000 og 600 000 kroner å reparere alle skadene.

Omfattende prosess

Utleiemegleren sier at de har omfattende rutiner for å sjekke potensielle leieboere, med både intervjuer, kreditt- og referansesjekk. Selskapet har ikke tilgang til strafferegisteret eller helseopplysninger.

– I denne saken besto ikke leieboeren sjekken alene, men da også et familiemedlem ble ansvarlig etter kontrakten aksepterte utleier, sier Tor Q, Aaserød, juridisk direktør i Utleiemegleren.

Selv om Utleiemegleren har omfattende prosesser, sier Aaserød at det er umulig å garantere for at det ikke kan bli problemer med leieboeren.

– Det er mennesker vi har med å gjøre, som kan miste jobben eller bli fysisk eller psykisk syke, sier Aaserød.

Overrasket

Eremias har utleieforsikring gjennom Utleiemegleren, og trodde derfor at han ville få alle pengene raskt tilbake.

Men for å få penger fra forsikringsselskapet må han gjennom en omfattende prosess. Hvis saken ender opp i husleietvistutvalget kan det ta nærmere et halvt år.

REVET UT: Flere skuffer, knapper og håndtak på kjøkkenet var revet ut og ødelagt. Foto: Privat

– Jeg er veldig overrasket. Jeg trodde jeg skulle få erstatning fra Utleiemegleren med en gang. Nå må jeg kanskje gjennom en rettssak og da er det ingen garanti for at jeg får tilbake alle pengene jeg har tapt, sier Sandbæk.

Forstår frustrasjonen

Utleiemegleren forstår at Eremias er frustrert over situasjonen, men sier at de følger vanlige rutiner.

– Det er heldigvis svært sjeldent dette skjer. Vi gjør det vi kan for å hjelpe utleier i denne saken, sier Aaserød.

Han understreker at det er leietakeren som har utført ødeleggelsene og er ansvarlig, ikke de som utleiefirma.

– Dere skriver at Utleiemegleren skal sørge for at utleier ikke lider økonomiske tap. Gjør dere nok for å hjelpe Eremias i denne saken?

– Vi er helt i starten av erstatningssaken. Vi har nylig fremmet et økonomisk krav til leietaker og avventer hans svar. Vi gjør alt vi kan for å bistå utleier i denne situasjonen, sier Aaserød.

Alle som er kunder hos Utleiemegleren er forsikret. Aaserød sier derfor at Eremias vil få alle pengene han har krav på, men at det er naturlig at det tar litt tid.

ØDELAGT GULV: De var store skader og riper på gulvet. Eremias må derfor kjøpe nytt gulv i hele leiligheten. Foto: Privat

Advarer andre

Eremias er allerede i gang med å pusse opp leiligheten, men forteller at det er vanskelig å få det til å gå rundt.

– Jeg er student. Jeg har ikke 500 000 kroner i baklomma, sier Sandbæk.

Han opplever situasjonen som svært frustrerende og ber andre utleiere tenke seg nøye om før de leier ut.

– Det er viktig at man sjekker alt nøye og vet hva man faktisk betaler for og hva man har krav på. Hadde jeg visst at dette kunne skje hadde jeg heller leid ut for meg selv, sier Sandbæk.