Tom-Andre holdt gjelden på over 600 000 kroner skjult for kona

I 2015 mistet Tom-Andre Dirdal (30) jobben i Nordsjøen. På det tidspunktet hadde han og kona Bente Linn Dirdal (31) to små barn, og det var mye som skulle betales for.

Tom-Andre søkte flere jobber og fikk hjelp av NAV, men pengene strakk ikke til, og til slutt tok han et valg som skulle vise seg å få store konsekvenser for hele familien.

– Man har et visst forbruk når man har en ganske bra jobb, men så mister man inntekten. Til slutt måtte jeg finne en måte å få betalt regningene på. Det endte med kredittkort og mange små forbrukslån rundt omkring, forteller Tom-Andre til God morgen Norge.

– Alt som skulle til var noen få tastetrykk, så kunne du ha 40 000 kroner på konto, fortsetter han.

Mistet kontroll over gjelden

Problemet var bare at Tom-Andre ikke klarte å betale ned på lånene i tide. Sakte, men sikkert, steg gjelden.

At familiefaren gradvis beveget seg mot en økonomisk krise, var det ingen som visste om – selv ikke kona Bente Linn.

– Vi snakket aldri om økonomi på den tiden. Og var jeg redd for å miste familien og bli sittende igjen alene. Det var det som var grunnen til at jeg ikke fortalte det, forklarer Tom-Andre.

Bente Linn merket imidlertid at det var noe som ikke stemte.

– Jeg drømte veldig om å kjøpe hus, men han hadde null engasjement. Han sa alltid nei og fant mangler ved alt, forteller hun.

HARD JOBBING: Ekteparet Dirdal har blant annet gått til terapi for å gjenopprette tilliten i forholdet. Foto: God morgen Norge

Det store tillitsbruddet

I 2017 ble hemmeligheten for stor å bære for Tom-Andre, og han ble til slutt sykmeldt. Bente Linn var oppriktig bekymret for mannen, og omsider kom sannheten frem.

Tom-Andre skyldte over 600 000 kroner i usikker gjeld.

– Jeg ble lei meg og skuffet. Den personen jeg stolte mest på hadde skjult noe så stort, sier Bente Linn.

Etter å ha kommet seg over det første sjokket, klarte hun imidlertid å snu om tankene sine.

– Jeg tenkte «dette er bare penger». Han har «fucket» opp, vi har tre unger og jeg er sta. Jeg har ikke tilgitt ham, men jeg har akseptert det, sier 31-åringen.

Blitt sterkere som par

Etter mye bearbeiding, blant annet i terapi, har Bente Linn og Tom-Andre klart å holde sammen.

– Jeg stoler ikke hundre prosent på ham, men han vet at det er denne sjansen han får. Det som har holdt oss sammen er at jeg har valgt å se fremover. Det har vært en kamp, men vi har kommet gjennom det.

ÅPENHET: Bente Linn og Tom-Andre har lært seg å kommunisere bedre etter tillitsbruddet Foto: Privat

Begge to tror den økonomiske krisen har gjort forholdet sterkere.

– I all galskapen har det egentlig påvirket oss bra. Vi har lært å snakke sammen, vise hverandre respekt og ikke ta ting for gitt, forklarer Bente Linn.

– Jeg angrer på at jeg ikke sa det med en gang, dette kunne vært løst på en helt annen måte, innrømmer Tom-Andre.

Sårt å ha pengeproblemer

Psykolog Karen Kollien Nygaard hører stadig om par med problemer knyttet til økonomi.

– Penger er et stødig symbol på suksess og det å mestre livet. Hvis man ikke kan bidra med det man pleide, kan man begynne å lure på om man er like elskbar, forklarer psykologen.

– Man er redd for hva man er når man ikke lykkes med dette.

Nygaard er tydelig på at økonomisk hemmelighold er et stort tillitsbrudd i et parforhold, men at det finnes måter å jobbe seg gjennom det på.

– Det begynner med å kunne anerkjenne hverandres historie. Det er veldig viktig at den som føler seg sviktet, kjenner at den andre forstår. Og så må man ta tiden til hjelp. Tillit er som en muskulatur. Jo flere ganger jeg opplever at det du sier er sant, des mer tillit får jeg til deg, utdyper hun.

Deler for å hjelpe andre

I dag har Tom-Andre og Bente Linn, takket være venner, familie og en tydelig plan, klart å betale ned over 200 000 kroner av gjelden. Bente Linn synes det er givende å dele historien, noe hun blant annet gjør via Instagram.

– Jeg trodde vi var alene om dette, men gjennom Instagram har jeg skjønt at mange går gjennom det samme, sier hun.

Nå er det målet om eget hus som motiverer mest til å fortsette det gode arbeidet.

– Det er virkelig en stor drøm, sier Bente Linn.