94 år gamle Tore fikk svært sjelden fisk på kroken: – Skumle greier

– Det var skumle greier! Men heldigvis kom han opp med halen først, så jeg så ikke sverdet før jeg kom på land, sier Tore Cruickshank til TV 2.

Det han først trodde var en nise i sildegarnet, viste seg å være noe helt annet. Storfangsten var en sverdfisk på 2.25 meter og en vekt på over 50 kilo. Sverdfisken ble fanget i Sagfjorden i Salangen i Troms og Finnmark.

SKUMMELT: 94-åringen innrømmer at sverdfisken var skremmende. Foto: Jon Henrik Larsen, Salangen-Nyheter

– Det var liksom sild jeg skulle ha, men denne veier jo opp for mange bøtter sild, sier han og ler.

Cruickshank innrømmer at han glad han var kommet på land før han så hvordan fisk han hadde fått.

– Om jeg hadde sett sverdet der ute, tror jeg at jeg hadde blitt ganske skremt, og sikkert trodd at det var et gjenferd, sier han lattermild.

94-åringen fikk hjelp av en kompis og sin sønn til å dra storfangsten i land.

– Alt ordnet seg, så det var bare å slappe av.

Svært sjelden

Sverdfisk er svært sjeldent å se i Norge, og ifølge Svein Sundby, forsker på Havforskningsinstituttet, er dette nummer 33 i rekken av sverdfisker som er fanget i Norge. Tores fangst er den fjerde største.

- Den er uhyre sjelden her oppe, men vi ser at den blir observert oftere de senere årene, sier Sundby.

For Cruickshank er det to ting han har lyst å gjøre med fisken.

- Jeg skulle gjerne hatt den opp på husveggen som et klenodium! Elgeiere bruker jo å henge opp sitt trofé på veggen, så det hadde vært artig å henge opp dette fra havet!

Det andre er middagsmat.

- Vi har allerede stekt litt av fisken til middag. Han var kjempegod. Jeg vet ikke helt hva jeg skal sammenligne med, men det var en slags mellomting mellom kveite og ørret. Det blir i hvert fall mange middager, sier han og ler.

- Må faen ikke nekte meg å ro!

Den spreke 94-åringen har ikke tenkt å gi seg med fisketurene med det første.

- Det er jo dette som livet, jeg er fryktelig dårlig i føttene nå, men bare jeg sitter på tofta så trives jeg, sier han.

Selv om familien skulle prøve å nekte han, vil han ikke kaste inn årene, ifølge han selv.

- Det er jo et under til at jeg får lov hjemme å ro så gammel som jeg er, men jeg sier at de må faen ikke nekte meg før jeg selv finner ut at jeg må slutte, sier han lattermild.