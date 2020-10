Kampen om kundene i premium-segmentet hardner til. Jaguar her nettopp presentert en oppgradert utgave av fjorårets salgskomet her hjemme, nemlig elektriske i-Pace. Men det stopper ikke der.

I jakten på kundene som kjøper blant annet BMW og Audi, lanserer de nå to andre nyheter på modeller som de siste årene nok har blitt temmelig glemt av mange bilkjøpere.

Nemlig XE og XF, som nå har fått et nytt, elektrifisert drivlinje-alternativ, og oppdatert interiør og eksteriør. Modellene leveres også med nyeste teknologi fra Jaguar, som infotainmentsystemet Pivi Pro.

Nytt infotainment-system

Oppdaterte XE og XF kommer begge med 2-liters firesylindrede dieselmotorer, tilgjengelig med mil-hybrid-teknologien, det skal gi forbedret effektivitet og lavere utslipp.

Innvendig sørger Jaguars nye infotainment-system for at XE og XF alltid er tilkoblet. Det skal gjøre det lettere å benytte seg av navigasjon og musikk-streaming når man er på farten. Interiøret er oppdatert med flere detaljer, og inkluderer nytt setedesign, nytt ratt og ny girspak.

Interiøret i Jaguar XE er oppgradert med blant annet nytt ratt, ny midtkonsoll og infotainmentsystem.

Det nye mildhybrid-systemet bruker en startgenerator i motorrommet, for å samle energi som vanligvis ville gått tapt ved bremsing. Energien lagres i et 48V litiumsbatteri som plassert under bagasjerommet.

Den lagrede energien blir deretter omgjort til bruksenergi ved akselerasjon, samtidig som den fører til et mer drivstoffeffektivt start og stopp-system.

Alle Jaguar XE er tilgjengelige med Black Exterior Pack, og kundene kan velge mellom S, SE og HSE spesifikasjonspakker, alle tilgjengelige som R-Dynamic.

Jaguar XE

Alle de nye XE-modellene er tilgjengelige med Jaguars åttetrinns automatgir og bakhjuls- eller firehjulsdrift.

Drivlinjeserien ser slik ut:

Diesel

• 204 hk mildhybrid 2-liter firesylindret turbo, åttetrinns automatgir, bakhjulsdrift / 4x4

Bensin

• 250 hk 2,0-liter firesylindret turbo, åttetrinns automatgir, bakhjulsdrift / 4x4

• 300 hk 2,0-liter firesylindret turbo, åttetrinns automatgir, 4x4

Den oppdaterte Jaguar XE-modellen har med den nye mildhybrid-dieseldrivlinjen for aller første gang blitt lansert med et elektrifisert motoralternativ. 0-100 km/t tar kun 5,9 sekunder med 300 hk motoriseringen.

Eksteriøret i nye XE, som ble introdusert i fjor, har den samme brede grillen og buede profilen. Designet minner om Jaguars populære elbil, i-Pace.

Nye Jaguar XF kan leveres i mange versjoner både som bensin / diesel og med to- og firehjulsdrift.

Jaguar XF

Nye XF er tilgjengelig med neste generasjons 2-liters firesylindret 204 hk turbo dieselmotor, med valget mellom 250 hk og 300 hk. Alle XF-modellene er tilgjengelige med åttetrinns automatgir og bakhjuls- eller firehjulsdrift.

Drivlinjeserien ser slik ut:

Diesel

• 204 hk mildhybrid 2-liter firesylindret turbo, åttetrinns automatgir, bakhjulsdrift / 4x4,

Bensin

• 250 hk 2,0-liter firesylindret turbo åttetrinns automatgir, bakhjulsdrift / 4x4,

• 300 hk 2,0-liter firesylindret turbo åttetrinns automatgir, 4x4,

Det tar 6,1 sekunder fra 0-100 km/t med den nye 300 hk motoren i XF sedan.

Også Jaguar XF har fått en god innvendig oppgradering.

Nye XF kommer med et nytt rattdesign, og nye detaljer på nakkestøtter og seter. Modellen er også oppdatert med ny grill og støtfanger, samt nye LED-frontlykter. Lyktene er tilgjengelige med Pixel LED-teknologi og Adaptive Driving Beam funksjonalitet. Dette systemet evaluerer veien foran deg, og tilpasser lysene automatisk, for å skjerme imøtekommende trafikk.

Kunder kan velge mellom S, SE og HSE spesifikasjonspakker, alle tilgjengelige som R-Dynamic. Black Exterior Pack er også tilgjengelig på alle modellene av nye XF. Det skriver Jaguar i en pressemelding.

De to nye Jaguar-nyhetene er tilgjengelig for bestilling fra nå av.

