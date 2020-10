Slaktes etter livsfarlig angrep: – Avskyelig oppførsel

Luca Corbiero (23) kastet støtfanger på gokart-rival midt under løpet. Etterpå startet han slåsskamp. Nå legger han opp.

Gokart-fører Luca Corberi mistet det fullstendig etter en kollisjon med rivalen Paolo Ippolito under FIA Kartin World Championship-løpet i Lonato i Italia.

Ni runder ut i løpet var det over for 23-åringen, og det var da det utrolige skjedde. I stedet for å komme seg vekk, plukket han opp den ødelagte støtfangeren på bilen sin og stilte seg opp langs banen.

Der ventet han til Ippolito kom kjørende, før han kastet støtfangeren mit Ippolitos bil.

– Avskyelig

Det skulle vise seg at det livsfarlige angrepet ikke var nok for synderen. Da løpet var over, gikk Corberi fysisk til angrep på Ippolito. I kaoset som oppstod, blandet også faren seg inn i angrepet på rivalen.

– Luca Corberi har akkurat ødelagt enhver sjanse han hadde til å få en racing-karriere etter sin avskyelige oppførsel. Faren hans eier banen, og er observert mens han skyver den andre karen inn i veggen. Livstidsutestengelse for begge disse idiotene, takk, skriver tidligere Formel 1-verdensmester Jenson Button på Twitter.

Den tidligere Formel 1-føreren Felipe Massa er nå president for CIK-FIA, kommisjon som overser og håndterer gokart-reglene. Han var til stede i Lonato da Corberi angrep.

– Denne oppførselen er uakseptabel i vår idrett. Disse individene vil møte konsekvensene av sine handlinger, skriver han på Twitter.

Ber om unnskyldning

På Facebook har Luca Corberi lagt ut et langt innlegg der han tar ansvar.

– Jeg vil be om unnskyldning til motorsportfellesskapet for det jeg har gjort. Det er ingen unnskyldninger som kan forklare hvorfor jeg har gjort en så skammelig handling. Dette er noe jeg aldri har gjort i løpet av min 15 år lange karriere, skriver han.

Nå forsvarer han dommerne som ikke fratok ham lisensen på stedet.

– Jeg ba dem om å ta fra meg lisensen min, for jeg var fullstendig klar over min uopprettelige feil. De viste meg at de ikke har makt til å gjøre det, det står skrevet i de internasjonale reglene, så vær så snill, ikke vær mot dem, de gjorde bare jobben sin som best de kunne, skriver Corberi.

Legger opp

I påvente av en utestengelse iverksatt av CIK-FIA, har gokart-føreren besluttet å gi seg for godt.

– Av den grunn har jeg bestemt meg for ikke å ta del i noen andre motorsport-konkurranser resten av mitt liv. Det er ikke selvjustis, det er rett og slett den rette tingen å gjøre, skriver han.

– Familien min har vært involvert i gokart siden 1985. Vi har sett det vokse, og vi har sett det beste og verste av det. Denne hendelsen vil bli husket som en av de verste i sporten vår, og det er noe jeg aldri vil glemme. Jeg ber ikke om noen overbærenhet, fordi jeg fortjener ikke det. Jeg vil være totalt enig i de straffene som kreves, fortsetter Corberi.

23-åringen avslutter innlegget sitt med å be om unnskyldning nok en gang.

– Jeg skriver i dag for å si unnskyld, selv om det ikke er nok, for etter alle de gale tingene som skjedde under dette eventet, så har det verste noensinne blitt gjort av meg, en fyr som elsker denne sporten og som etter sitt livs verste dag fortsatt vil huske sine gode motorsportminner, avslutter Corberi.