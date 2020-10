Sjokkmåling for Donald Trump

Med under én måned igjen til valgdagen, gir en ny meningsmåling den sittende presidenten grunn til bekymring.

En fersk meningsmåling utført for CNN gir nemlig demokratenes Joe Biden hele 57 prosent oppslutning blant dem som sier at de trolig vil stemme i valget 3. november.

Donald Trump får 41 prosent på samme måling.

Dette er ifølge CNN den største ledelsen Biden har hatt mot sin motstander gjennom hele valgkampen.

I en landsdekkende måling fra Just the News og Scott Rasmussen får Biden 51 prosent, mot 43 prosent for Trump.

Biden leder også klart i den siste målingen utført for NBC News og Wall Street Journal, med 53 mot 39 prosent.

Ifølge RealClearPolitics øker Biden ledelsen i de viktige vippestatene Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina og Arizona.

Få på gjerdet

Selve valgdagen i USA er 3. november, men fordi mange vil avgi sine stemmer via post, vil det neppe foreligge noe endelig resultat før en stund etter denne dagen.

Andelen amerikanere som på nåværende tidspunkt ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på ved valget, er svært lavt i år.

Derfor fokuserer begge parter mye på å faktisk få folk til å stemme.

Lav valgdeltakelse

I tillegg er valgdeltakelsen i USA langt lavere enn de fleste vestlige industriland. Av de rundt 250 millioner i stemmeberettiget alder ved presidentvalget i 2016, var det under 139 millioner – 55 prosent – som benyttet seg av stemmeretten. 2,4 millioner av dem stemte blankt.

Dette var ingen lav valgdeltakelse etter amerikansk målestokk, og høyere enn i ni av de elleve foregående presidentvalgene.

Bunnrekorden i moderne tid ble satt i 1996 da Demokraten Bill Clinton møtte Republikaneren Bob Dole. For første gang på 70 år var det da hjemmesitterne – 51 prosent – som var i flertall.

En analyse av hvem som deltar i valg og hvilket parti de stemmer på, viser store skiller når det gjelder kjønn, alder, utdanning, inntekt, religion og etnisk identitet i USA.

Disse skillene har vist seg å være relativt uavhengig av hvilke kandidater de to partiene stiller med, og forrige presidentvalg kan derfor gi en pekepinn på hvem som går seirende ut av valget 3. november.