24. september 2020 kommer nok til å være etset fast i hukommelsen til både bileier og pappa, Tor Egil Gravbråten (53) og datter og kunstner, Tine Hartz (33). Det var nemlig dagen da de fikk snakke i over en halv time med verdens største filmstjerne, Tom Cruise.

Bakgrunnen for historien er at Tine lot faren bestemme hvilket motiv han ville ha på panseret på bilen sin. Tor Egil er en godt over middels fanatisk Top Gun-fan, så bestillingen ble Tom Cruise og Kelly McGillis, foran det amerikanske flagget.

To måneder senere var bildet ferdig. Dette var tilbake i 2018.

Spoler vi fram to år, står plutselig far og datter i Åndalsnes på basen til filmen Mission Impossible. Der venter de på at Tom Cruise skal komme flyvende for å møte dem – i sitt private helikopter. Uvirkelig – men sant!

Håpet til Tine og Tor Egil er at filmstjernen skal signere panseret. Men de får mye mer enn det ...

Arne Wolfram på Modum Billakksenter fikk den viktige jobben med å forsegle signaturen.

Forseglet signaturen

Tom Cruise tar seg altså god tid. Han prater og beundrer bilen og motivet på panseret. Han er rett og slett mektig imponert. Og signerer gjerne - både panseret og dashbordet.

Nå har inntrykkene fått lagt seg, og bilen er på plass hjemme i garasjen til Tor Egil. Den har fått tilsammen seks lag med klarlakk over seg etter Åndalsnes-turen, for å sikre at signaturen ikke skal bli ødelagt.

- Jeg holder kurs i airbrush, teknikken Tine brukte for å lage dette motivet. Og jeg må si at dette er svært godt håndverk. Imponerende, rett og slett.

Det er dommen fra Arne Wolfram. Han driver Modum Billakksenter – og fikk det viktige oppdraget med å "forsegle" signaturen.

Her blir klarlakken lagt på. Totalt seks lag.

– Skjønner at den er mye verdt

– Det begynner å gå opp for meg at dette er mye verdt. Men akkurat hvor mye, er jo selvsagt vanskelig å si. Noen sier den er verdt en million – andre 100.000 kroner. Det kommer jo an på hvem man spør. Jeg har bedt om en verdivurdering av forsikringsselskapet, for den må jo forsikres på nytt nå, smiler bileieren.

Uansett hva prisvurderingen der skulle bli, er det ikke noe som taler for at bilen skal selges. Historien rundt signeringen, at det er datteren som har lakkert motivet og hans egen Top Gun-fascinasjon, gjør at bilen ikke er til salgs.

– Jeg har nok ikke hjerte til å selge den – uansett pris. Det er så mye historie rundt den bilen nå.

– Har du fått noen henvendelser etter alt som har skjedd?

– Jeg har blitt spurt om bilen kan være med på en kinopremiere med Børning 3 nå i høst. Det er jo artig. Den skulle også vært i Oslo i forbindelse med premieren på Top Gun 2 i sommer. Men den er jo utsatt på grunn av Covid-19, og kommer først neste sommer. Så håpet er at den kan være med på premieren på Colosseum da. Det er en liten drøm.

Ferdig lakkert!

Skulle egentlig bli hjemme

Han angrer ikke ett sekund på at han fikk ordnet seg fri fra jobben for å bli med på turen til Åndalsnes.

– Jeg tenkte egentlig ikke at jeg skulle være med oppover. Hele greia virket i utgangspunktet som nettopp en Mission Impossible. Men Tine og sønnen min Ole Fredrik hang heldigvis på, og jeg endret mening. Jeg kunne ikke si nei, humrer han.

Bilen står og venter på å få påmontert panseret.

Ble oppskjørtet

Han glemmer aldri da han kjørte bilen sin av hengeren inn på basen til filmsettet.

– Da var jeg oppskjørtet. Jeg klarte ikke å slå på vindusviskeren en gang, he he. For meg var det kult bare å være inne på området der – foran toget som brukes i filmen. Ikke en gang journalister hadde hatt tilgang der.

Siden Tom Cruise åpenbart var opptatt av at alt skulle være perfekt, ble området ryddet, lastebiler flyttet på og masse folk kom til for å lyssette og ta offisielle bilder av begivenheten.

Tine og pappe Tor Egil løfter panseret på plass.

Møtte blikket

Møtet med helten fra ungdommen ble akkurat så stort som han hadde drømt om.

– Han var veldig behagelig å være i nærheten av. Virket helt naturlig og avslappet, og pratet masse med oss. Det var første gangen jeg skulle ønske at jeg fulgte med i engelsktimene på skolen, for det er ikke alt jeg skjønner.

Dashbordet er også signert.

På grunn av Covid-19 hadde Top Gun og Mission Impossible-helten maske på seg. Men det gjorde ikke noe for Tor Egil.

– Han så meg rett inn i øynene. Da tenkte jeg på blikket hans i Top Gun, når han hadde hjelmen på. Det var helt likt!

Neste sommer ...

Nå gleder han seg til neste vår og sommer – der bilen skal brukes og stilles ut. Målet er at mange skal få se den.

– Også gleder jeg meg selvsagt voldsomt til Top Gun 2 har premiere. Da skal jeg være på plass. Siden turen til Åndalsnes har jeg sett den første noen ganger til, og jeg har store forventninger til oppfølgeren. Tom Cruise sa til meg at han var veldig fornøyd med filmen. De hadde jobbet knallhardt med den, og han mente jeg ville like den. Det tror jeg han har rett i.

