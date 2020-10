Stortinget stemmer over forslag om flere asylsøkere fra Hellas

SV og MDG la i dag inn et forslag om at Norge skal hente langt flere asylsøkere fra Hellas enn de 50 regjeringen allerede har lovet å ta imot.

Partileder for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Une Bastholm, fremmet under trontaledebatten i Stortinget i dag et forslag på vegne av MDG og SV om at Norge skal bidra langt sterkere for å hjelpe Hellas i flyktningkrisen landet er i.

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre relokalisering av asylsøkere fra Hellas til Norge så raskt som mulig», og øke antallet til betydelig flere enn 50 i 2020, heter det i forslaget.

Partiene jobbet tirsdag ettermiddag i Stortinget for å få flertall for forslaget.

Prioriterer de 50 først

Men TV 2 får bekreftet at regjeringspartiene og Frp kommer til å stemme i mot, og dermed ligger det an til at det faller.

– Vi har vurdert forslaget, og er glad for at det er et engasjement for å gjøre mer for å hjelpe Hellas, men kommer ikke til å stemme for, sier parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan.

– Det betyr ikke at vi har satt noe punktum for å hjelpe, men vi prioriterer først å få på plass de 50 asylsøkerne som regjeringen har sagt vi skal ta imot, understreker han.

Han sier arbeidet med å velge ut asylsøkerne er godt i gang, og at regjeringen har uttrykt et ønske om å hente dem så raskt som mulig.

Håper på Ap-støtte

Ap har signalisert overfor støtteaksjonen for Moria at de kommer til å stemme for. Dersom Sp stemmer for, trengs kun fire stemmer for enten KrF eller Venstre for at det skal få flertall, ifølge MDG

– Med dette har vi formulert et forslag vi håper flertallet i Stortinget kan stemme for. Vi mangler sannsynligvis bare fire stemmer fra KrF, Venstre og Høyre. Det er veldig trist dersom det blir KrF og Venstre som blokkerer i Stortinget for at Norge tar imot flere enn 50 asylsøkere fra Hellas, når det er et ønske både i befolkningen og i kommunene. Gitt vår enorme kapasitet til å ta imot flere, er 50 er et skrekkelig lavt tall når vi har en prekær situasjon for mange barnefamilier og mindreårige i Hellas, og vinteren er på vei, sier Bastholm.

Sitat Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV og leder for kommunalkomiteen, sier krisen i Hellas for flyktningene er akutt.

– Norge må ta ansvar for å sikre stabilitet i Europa, og hjelpe mennesker på flukt. Vi har plass, penger og det er i vår interesse at Hellas og lokalbefolkningen der får avlastning.