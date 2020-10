– Den prisen er det ikke mulig å tjene penger på

Erik G. Braathen bekreftet tirsdag at han vil starte et nytt norsk flyselskap. På det norske innenlandsmarkedet vil han få overraskende konkurranse av Wizz Air.

Tirsdag bekreftet tidligere styreleder i Norwegian, Erik G. Braathen, at han vil starte et nytt norsk flyselskap som skal konkurrere på pris, og som vil fly både innenlands i Norge og til europeiske reisemål.

På samme dag opplyste lavprisselskapet Wizz Air at også de vil starte med å fly innenlands i Norge, til en pris fra 199 kroner per tur.

Under tirsdagens pressekonferanse erkjente Braathen at Wizz Air-satsingen kom overraskende på ham.

– Vi har beregnet at deler av flymarkedet vil være borte i Norge, både av miljøhensyn og fordi hele industrien er i en utfordrende fase. Og vi hadde regnet med at et knippe «ultralavkostnadssselskaper» i Europa ville styrke sin posisjon på bakgrunn av dette.

– Men at dette skulle falle på samme dag som vi annonserer et nytt flyselskap, det er spesielt, sa Braathen.

– Umulig å tjene penger på

Braathen sa videre at Wizz Air sine billettpriser på 199,- ikke vil lønne seg for selskapet.

– Konsumentene er jo opptatt av billige billetter, men jeg er ikke sikker på at dette er en tilnærming som er bærekraftig. Vi skal konkurrere på pris, men vi vil ikke fly hull i lufta.

Braathen sa at han tror at hans nye flyselskap tidligst vil tjene penger 34 måneder etter oppstart.

– En pris på 199,- er det ikke mulig for dem å tjene penger på. Ingen flyselskap ville tjent penger med en sånn pris.

Positiv

Selv om Wizz Air sin konkurranse kom overraskende på Braathen, tror han at hans eget selskap vil gjøre det godt på det norske flymarkedet.

– Vi vil ta med erfaringene vi har fra andre flyselskaper, og vil være opptatt av å gjøre ting enkelt, med høy effektivitet og gode systemer.

Braathen sier at selskapet må jobbe intensivt fremover.

– Vi har fått på plass et dyktig team, som har jobbet i luftfarten i mange år og som vet var det vil si å bygge et lavkostselskap. Vi er ydmyke for at vi har fryktelig mange oppgaver som må løses fremover, men vi er allerede et stykke på vei.

I tillegg til egen, privat kapital, har selskapet også søkt til Næringsdepartementet for ytterligere finansiering.

– Vi vil fly på tidspunkter og dager hvor det allerede er en underliggende etterspørsel i markedet. Vi vil, som sagt, ikke fly hull i lufta, sier Braathen videre.

– Trenger vi et nytt flyselskap?

– Vi trenger det vel ikke, men vi har analysert markedet og sett at der er det muligheter. Når vi er forbi denne korona-fasen vil markedet normalisere seg, og da tror vi at det vil være behov for en aktør som oss.

Avslutningsvis sier Braathen at selskapet snart vil offentliggjøre hva det vil hete.

– Det kommer snart. Dere må være litt tålmodige.

– Perfekt timing

Kommersiell direktør i Finn reise, Terje Berge, mener at Braathen gjør lurt i å starte et flyselskap i en tid hvor de andre flyselskapene møter motgang.

– Jeg synes det er perfekt timing. Det er i uvær at man skal ruste seg for fremtiden. Jeg har akkurat hatt en diskusjon på FINN reise, hvor flere var enige om at dette var et kjempetidspunkt for å velge å starte opp, sier han.

Selskapets første fly skal etter planen være i lufta i løpet av første halvår av 2021. Berge tror ikke at dagens reiserestriksjoner vil bli et stort problem for Braathen.

– Det avhenger kanskje litt av at man får produsert en vaksine, og en del andre faktorer. Men i dag så er halvparten av alle reiser nordmenn bestiller, innenriks-reiser. Det passer jo bra hvis dette flyselskapet vil satse innenriks. Vi tror det vil bli en slags ketsjup-effekt hvor mange skal ut å reise når pandemien er vel overstått.

Erfaring fra flybransjen

Personene bak det nye selskapet beskriver seg selv som et team med lang erfaring og inngående kjennskap til norsk luftfart. I tillegg til å være tidligere styreleder i Norwegian, var også Braathen administrerende direktør i flyselskapet Braathens fra 1989 til 1999.

I tillegg til Braathen, består ledelsen i selskapet av Brede Huser, Thomas Ramdahl, Asgeir Nyseth, Alf Sagen, Bjørn Erik Barman-Jenssen og Tord Meling.

Foreløpig jobber mer enn 25 personer med å bygge det nye flyselskapet, som planlegger å starte opp med fem fly av typen B737-800 eller A320. Selskapet planlegger å ha nærmere 400 ansatte innen 2022.