Hei Benny. Jeg her en Mazda som har begynt å få en del rustblemmer både her og der. Og nå også noen små hull. Dette har kommet ganske fort og nå er jeg litt bekymret for EU-kontrollen som er om ikke så lenge.

Jeg har hørt at dette med rust er ganske dyrt å fikse. Så nå lurer jeg på hvor farlig dette egentlig er og hva kan jeg gjøre med det?

Håper du kan svare!

Mvh. Marianne.

Benny svarer:

Hei Marianne.

Det er nok dessverre slik at biler fortsatt ruster når de får noen år på nakken. Ofte mer enn vi liker å tro.

Det er veldig vanskelig å være konkret her uten å ha sett bilen din. Det går selvfølgelig går det an å reparere og å fikse rust. Rustsveising er svært tidkrevende og omfattende. Noe som igjen gjør det til en svært kostbar affære om man må sette det bort til et verksted.

Dessuten er det alltid, og uten unntak, mer rust enn det man ser ved første øyekast. Det har jeg også selv erfart mer enn en gang ...

En ting er å skifte en rusten forskjerm, eller en hjulbue på en skjerm. En annen ting er når det er i bærende konstruksjoner, slik som i kanaler etc. Det er virkelig ikke bra. Da blir ofte veien til bil-kirkegården kort. Hvert år vrakes rundt 150.000 biler i Norge. Ikke sjelden er rust en strekt medvirkende årsak.

Det er slik at farlig rust i bærende konstruksjoner gir mangellapp på en EU-kontroll. Det samme kan spisse og skarpe kanter, for eksempel på en hjulbue, gjøre.

Når det gjelder rustskader og hull, som du sier – litt her og der – må jeg innrømme at blir jeg litt skeptisk. Det høres ut som om det kan ha kommet langt og at det kan bli omfattende å gjør noe med.

Jeg skal ikke dømme bilen din nord og ned uten å ha sett den. Men det høres unektelig litt ut som den begynner å nærme seg endestasjonen?

En vinter til i salt og slaps, som vi nå har foran oss nå, gjør neppe saken bedre heller. Har rusten først fått tak så akselererer det gjerne fort.

Det er sannelig ikke lett å gi deg noe konkret råd her. Kanskje bør du ta EU-kontrollen og høre hva verkstedet sier om bilen og rustskadene aller først. Så får man heller ta det derfra. Går den igjennom er det jo bare å kjøre videre med smil om munnen.

I motsatt fall må man vurdere reparasjonskostnadene opp mot bilens verdi. Ofte ender det med at man kjøper en nyere og bedre bil.

Ønsker deg lykke til med både EU-kontroll og bil!

Stort arkiv

Velkommen – og lykke til!

