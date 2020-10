Lavprisselskap tar opp kampen i Norge

Tirsdag formiddag kom nyheten om at Erik G. Braathen starter et nytt norsk flyselskap, som har planer om å være på vingene i løpet av første halvår i 2021.

Men dette er ikke den eneste store nyheten i norsk luftfart tirsdag. Det ungarske flyselskapet Wizz Air annonserer nemlig at de vil satse stort i Norge.

Administrerende direktør József Váradi i Wizz Air holdt tirsdag en pressekonferanse om selskapets nye satsning.

Der kom det frem at selskapet vil operere rutene Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim og Oslo – Tromsø.

Selskapet vil komme i gang med Norge-satsningen allerede 5. november i år.

199 kroner per tur

Wizz Air vil fly fire ganger daglig mellom Oslo og Bergen, fire ganger daglig mellom Oslo og Tromsø, og to ganger daglig mellom Oslo og Trondheim.

Alle innenlands-turene vil koste fra 199 kroner, opplyser selskapet.

– Dette er begynnelsen, og så vil vi satse satse mer i Norge framover. Per nå vil vi være det fjerde største selskapet i Norge, men på sikt er målet vårt å bygge videre til å bli det ledende flyselskapet i Norge, sier Váradi.

Wizz Air har vokst fort siden oppstarten i 2004. Mellom 2018 og 2019 opplevde selskapet en vekst på 24 prosent.

– Vi opererer i dag 935 flyruter i Europa. Innen 2026 forventer vi å nesten triple vår flyflåte, til 300 fly, sier Váradi.

Sterk økonomi

Under pressekonferansen snakket direktøren om hvordan selskapet har kommet seg gjennom koronakrisen.

– Vi har gjennomført flere tiltak, og vi har klart oss bedre enn resten av flyindustrien. Vi er heller ikke immune fra konsekvensene av reiserestriksjonene, men vi er det mest likvide selskapet i Europa. Vi har nok penger til å klare oss de neste to årene, om vi så ikke hadde hatt en eneste passasjer, sier Váradi.

Han forventer imidlertid ikke at det kommer til å skje, og tror ikke koronaviruset vil stanse folks reiselyst på lengre sikt.

– Vår finansielle styrke gjør at vi kan se forbi dagens utfordringer, og heller se på muligheter inn i fremtiden, sier Váradi.

Stikk til SAS og Norwegian

Direktøren kom også med noen stikk til SAS og Norwegian, som vil bli deres store konkurrenter i Norge.

– Norge mangler økonomisk effektivitet og grønne reiser. Vi bringer et flyselskap som er sterkt og solid. De to store selskapene i Norge har konkurrert med hverandre om dårlige nyheter, sier Váradi.

– Er Norwegians finansielle krise en av årsakene til at dere satser i Norge nå?

– Det er et større og mer komplisert bilde. Det er ikke min jobb å kommentere Norwegian, men jeg kan ikke huske sist Norwegian ikke har vært i finansiell krise. For vår del handler det om en større dynamikk og et langstidsperspektiv, sier Váradi.