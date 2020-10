Tidligere verdensmester i dialog med Uno-X

Kristoffer Halvorsen tar et brutalt valg i et forsøk på å redde karrieren.

Det har nemlig stoppet fullstendig opp for U23-verdensmesteren fra 2016. Nå går det - etter det TV 2 erfarer - mot at han og EF Education First avslutter kontrakten, som egentlig strekker seg ut 2021.

– Mest sannsynlig så ender det slik, sier Halvorsen.

Sørlendingens agent Joona Laukka bekrefter at det i disse dager jobbes med å finne en løsning på veien videre. På spørsmål om det norske profflaget Uno-X er aktuelle som neste stoppested, svarer han dette:

– De kjenner ham bra, så det kan være at det er en del av planen. Vi vet mer innen utgangen av denne måneden, sier Laukka.

Parkerte sykkelen

Karrieren til Halvorsen har ikke skutt fart siden den råsterke spurten som sikret ham VM-gull i Qatar for fire år siden. Han ble hentet til Team Sky i 2018, uten at det ble noen suksess. Etter to sesonger i det britiske storlaget gikk ferden videre til EF Education First foran denne sesongen.

Etter planen skulle han syklet Giro d' Italia for EF Education First denne måneden. I stedet befinner han seg hjemme i Kristiansand, langt unna den formen som kreves for å sykle en Grand Tour.

Sesongen 2020 skulle være sesongen der Halvorsen virkelig tok steget opp på den internasjonale scenen. Etter to år hos det britiske storlaget INEOS, skulle U23-verdensmesteren fra 2016 endelig satses på i spurtene hos sin amerikanske arbeidsgiver.

Men så kom koronaen. Deretter kom motivasjonssvikten. Sykkelen ble parkert og sommeren gikk med til å leve det livet andre på 24 år gjør, noe som er langt unna toppidrettslivet.

Skylder kun på seg selv

Halvorsen har ikke syklet et eneste ritt siden Kuurne-Brussel-Kuurne 1. mars. Og han er ikke ført opp på noen ritt ut året.

– Det var ikke så greit en periode der. Det er litt min svake side; når ting blir uvisst så går det utover motivasjonen. Jeg har jobbet mye med det og fått hjelp, forteller han.

Når TV 2 ringer ham tirsdag formiddag, er han ute på sykkeltur på Sørlandet.

– Jeg har trent greit i 4-5 uker. Og 1. oktober startet jeg vintertreningen. Det betyr at jeg har begynt jobben mot neste år, der målet er å være i toppslag igjen i februar.

Halvorsen skryter av sin arbeidsgiver, EF, for å ha vært støttende gjennom en vanskelig periode. Han syklet fem ritt for amerikanerne i starten av sesongen. Men nå blir avtalen trolig terminert.

– Dette er kun min egen skyld. Det kunne blitt skikkelig bra i EF. Og det er jo ikke sikkert at jeg er ferdig der for all fremtid, for jeg likte meg veldig godt i det laget. Men nå følte jeg at jeg hadde lyst til å jobbe med de folkene jeg samarbeidet med i 2016, sier han.

– Som Stig Kristiansen?

– Blant andre ham, ja, svarer han.

Gjenforenes med gulltreneren

Stig Kristiansen var landslagssjef da Halvorsen syklet inn til VM-gull i Doha. Nå er han sportsdirektør i Uno-X.

– Jeg har ikke skrevet under for noen. Og det jobbes med forskjellige ting. Men det kan godt hende at det blir Uno-X, sier 24-åringen.

Sykkelsjefen til det norske profflaget, Jens Haugland, vil imidlertid ikke røpe så mye om det som er i gjære.

– "Doffen" er en fantastisk talentfull rytter, men som er under kontraktsforpliktelser med EF. Utover det har jeg ingen kommentar på det nåværende tidspunkt.

– Stemmer det at dere er i dialog med Halvorsen?

– Da må jeg igjen vise til at han er under kontrakt med EF. Og det er ikke naturlig for oss å snakke om ryttere i andre lag, svarer Haugland.