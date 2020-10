Dette sier Født Fri om IMDi-granskingen

Stiftelsen Født Fri, ledet av Shabana Rehman, mistet nylig statsstøtten etter en granskingsrapport utført av Ernst & Young (EY) på oppdrag fra IMDi.

Rapporten slår fast at stiftelsen ikke har brukt pengene i tråd med formålet, at den ikke har god økonomistyring og at den kan ha brukt midler til private formål.

Født Fri mener på sin side at rapporten inneholder en rekke feil, og har fått frist til 6. oktober med å gi tilsvar.

PRESSEKONFERANSE: Shabana Rehman daglig leder i stiftelsen Født Fri, og advokat Harald Strandenæs. Foto: Heiko Junge / NTB

Stiftelsen tilbakeviser kritikken om dårlig økonomistyring og ber om at vedtaket om å stanse finansieringen omgjøres.

– Vi ber om at vedtaket omgjøres. Videre ber vi om at IMDi legger til grunn at det ikke er vesentlige kritikkverdige forhold i Stiftelsen Født Fris bruk av offentlige midler, går det fram av stiftelsens svar som ble oversendt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) tirsdag.

Tirsdag holder stiftelsen ved daglig leder Shabana Rehman, styreleder Jan Sverre Asker og advokat Harald F. Strandenæs en pressekonferanse om IMDis gransking.

– Vi har levert

Jan Sverre Asker begynner pressekonferansen med å fortelle om stiftelsen og dens mandat.

– Arbeidet har fått fantastiske tilbakemeldinger. Det har drukna i den fasen vi har vært inne i, sier Jan Sverre Asker i begynnelsen av pressekonferansen.

– Vi kjenner oss faktisk ikke igjen i mye av kritikken so har kommet i kjølvannet av rapporten på at vi ikke har levert på vårt samfunnsoppdrag. Vi har levert, vi kan dokumentere at vi har levert, sier han videre.

Han sier videre at stiftelsen er blitt sett i kortene av IMDi i løpet av perioden at de har fått «svært hyggelige tilbakemeldinger».

GRANSKER: Anne Helsingeng redegjør for sin gjennomgang av Ernst & Youngs gransking under pressekonferansen om MDIs gransking. Foto: Heiko Junge / NTB

Uavhengig gransker

Advokat Anne Helsingeng er også til stede på pressekonferansen. Hun er hyret inn av Født Fri til å gjøre en vurdering av EYs undersøkelse.

– Jeg vil også presisere at jeg ikke har noen føringer i mitt arbeid. Jeg representerer ikke stiftelsen. Jeg har ingen meninger om i hvilken grad stiftelsen har begått kritikkverdige forhold, jeg har ikke gjennomført en parallell granskning av de funn som EY har gjort, og jeg er ikke stiftelsens advokat, sier hun.

Helsingeng sier at oppdraget fra IMDi til EY fremstår som en «hybrid mellom en kontroll og en gransking».

– Min kanskje fremste kritikk som gransker er at en oppdragsgiver som får et varsel, gjør at man faktisk har en plikt til å gjennomføre en litt bredere tilnærming enn en regnskapskontroll, sier hun.

– Det er alvorlig å motta et skriftlig varsel, også for en virksomhet som er underlagt en viss offentlig interesse. Det er ikke bare varslerne som skal vernes, sier hun, og understreker at også dem omvarslede skal vernes.

Helsingeng stiller spørsmål ved om stiftelsens rettssikkerhet har blitt tilstrekkelig ivaretatt.

Kritikk

Helsingeng mener avviksmetodikken som er brukt i EY-rapporten, fører til at det ikke samles inn tilstrekkelig informasjon.

– Når jeg leser rapporten, virker det som den blir det man på godt norsk kaller et «confirmation bias». Rapporten blir en vekting som går mot å underbygge avvikene, snarere enn å se på om det er en overordnet leveranse i henhold til formål og tilskuddets vilkår, sier hun.

– Det vet ikke jeg om de (stiftelsen, journ. anm.) har levert i forhold til vilkår og sånt, det har ikke jeg sett på. Men jeg synes personlig at dette blir veldig mye vektlegging mot det negative, sier hun videre.

Granskeren sier at man vil se i rapporten at den gjengir kontrollens funn, hva varslerne har anført og til dels hva stiftelsen selv har forklart om de enkelte forholdene.

– Men det går ikke inn i dybden og utdyper om det finnes en slags annen vurdering og forklaring av de enkelte funnene. Det er min sterkeste kritikk mot rapporten, sier hun.

I EY-rapporten konkluderes det med at faktaundersøkelsen gir grunnlag for å kunne hevde at Født Fri har benyttet midler til andre formål enn det som er beskrevet, eller utenfor stiftelsens virksomhetsformål.

– Så hvilket belegg har de for disse tingene? Jeg legger uten videre til at EY har gjort et samvittighetsfullt arbeid. De er erfarne, de har en god metodikk og har gode verktøy, men likevel starter oppdraget ti EY egentlig med et intervju med varslere, slik at varslernes stemme blir hørt. Men det skjer ikke et tilsvarende intervju med stiftelsen slik at deres stemme blir hørt, sier hun.

Helsingeng legger til at det heller ikke er gjort et intervju der man får en samtale med den som skal granskes slik at man forstår virksomheten, dens formål, og så videre.

«Bias»

Granskeren går dypere inn på det hun mener er «biased», eller partisk, i rapporten.

– Det er eksempelvis omtale av nærstående hvor det uten videre legges til grunn at stiftelsens regnskapsfører er nærstående fordi han også har oppdrag for et annet foretak som Rehman eier. Det er en definisjon av nærstående-begrepet som er ukjent for meg, sier hun.

– Da kan man kanskje tenke at EY også er nærstående til veldig mange av sine kunder. Jeg tror ikke det er riktig, legger hun til.

Helsingen sier at man ved å omtale regnskapsfører som «nærstående» lager et bilde av at regnskapsføringen er feil.

– Jeg gjentar, jeg vet ikke om den er feil. Men det er ingen vurdering av regnskapsførers arbeid for øvrig, og det synes jeg man skulle hatt med i rapporten, sier hun.

Videre trekker granskeren frem at det nevnes i rapporten at Shabana Rehman var underlagt en konkurs for ti år siden og har utleggstrekk i sin lønn, og at hun har vært utsatt for trusler.

– Man kan jo stille spørsmål om hvorfor den informasjonen er medtatt, sier hun.

Dokumentasjon og verifikasjon

Helsingeng tar også for seg hvordan dokumentasjonen har blitt samlet inn.

– Det er anført fra de som er blitt intervjuet i stiftelsen at de er blitt utsatt for en dårlig intervjuteknikk og at referatet ikke er samsvarer med det som ble forklart, samt at de ble overrumplet i intervjusituasjonen, sier hun.

Hun har gjennomgått innkallingen til intervjuene, som hun sier at inneholder det hun mener bør stå i innkallingen til et intervju.

– Jeg har skummet gjennom intervjureferatene som har en oppbygging som jeg kjenner igjen, men jeg har ikke hørt lydbåndene som er tatt opp fra intervjusituasjon. Det ble oversendt en transkripsjon som jeg mottok i går ettermiddag, den har jeg ikke hatt anledning til å gå gjennom den er omfattende på veldig mange sider, så jeg vet ikke om intervjusituasjonen har vært god, sier hun.

Hun nevner også verifikasjon og kontradiksjon.

– Det er slik at disse intervjureferatene blir oversendt for såkalt verifikasjon, sier hun.

Det betyr at den som er intervjuet for eksempel får mulighet til å rette opp i feil.

– Det er gitt en veldig kort frist fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Så må man stille spørsmål ved om det var tilstrekkelig. Jeg vet at de tildels ikke har blitt verifisert av de som er intervjuet, fordi de har reagert på selve intervjusituasjonen, sier hun.

Granskeren sier det ikke er uvanlig at det gis kort frist til verifikasjon i slike saker.

Videre sier Helsingeng at den berørte part skal vite hva den er anklaget for, og at man skal få mulighet til å ta til motmæle.

– Da mener vel jeg at det som de har fått oversendt ikke har vært tilstrekkelig omfattende og at man burde vært gjort kjent med konklusjonen, ikke bare med faktumsdelen. Og at EY ber IMDi om å vurdere en juridisk gjennomgang og eventuelt en politianmeldelse, sier hun.

– Ikke egnet til total belysning

Avslutningsvis i sitt innlegg sier Helsingeng at hun ikke vet om en bredere eller annerledes gransking ville gitt et annerledes resultat, da hun ikke har vurdert dette.

– Min rolle var å se på om denne gjennomgangen fremstår som forsvarlig. Det er vanskelig å si at den er direkte uforsvarlig, men den er hvert fall ikke egnet til å gi en total belysning av alle sider ved denne stiftelsens virksomhet og måloppnåelse og bruk av midler og tilsagn, sier hun, og legger til:

– Kanskje skal man like gjerne sende ballen tilbake til IMDi, om ikke de må vurdere en bredere gjennomgang av varslingssaker, og ikke bare en regnskapskontroll som de i utgangspunktet bestilte.