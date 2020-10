Norge gir 20 millioner ekstra til WHO

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner ekstra til Verdens helseorganisasjon (WHO).

På tirsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen ble det klart at Norge øker støtten til Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Pandemien har vist oss betydningen av et sterkt og velfungerende WHO, sier Høie.

Vanligvis støtter Norge WHO gjennom Utenriksdepartementets budsjett, men nå ønsker Høie å bidra til organisasjonen også over Helsedepartementets budsjett.

Dermed blir det bevilget 20 millioner kroner utover det Norge vanligvis gir.

– Dette er ikke bistand. Dette er å styrke WHO for å styrke oss også, sier Høie.

– Vi er et annerledesland

Helseministeren sier at Norge har kontroll på smitten i landet, selv om smitten øker i store deler av Europa.

– Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå nasjonalt. Norge er et annerledesland, i positiv forstand, i Europa, sier Høie.

Han sier likevel at det ikke er noen garanti for at smitten ikke vil øke og understreker viktigheten av internasjonalt samarbeid.

– Denne pandemien har visst oss hvor sårbare vi er og hvor avhengige vi er av hverandre. Jeg vil advare sterkt mot troen på at hver enkelt land skal klare seg selv, sier Høie

Fem millioner hurtigtester

Bent Høie kom også med en gladnyhet på dagens pressekonferanse.

Norge har inngått kontrakt om å kjøpe tre millioner hurtigtester og har i tillegg mulighet til å kjøpe ytterligere to millioner tester.

– Da er Norge sikret god tilgang ut året og god tilgang inn i det neste året, sa helseministeren.

De første hurtigtestene kommer allerede denne uken og vil styrke testkapasiteten.

– Den store fordelen med hurtigtester er at man kan få svar allerede etter 15 minutter. Dermed kan smittesporingen komme raskere i gang, sier Høie.