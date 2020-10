Nytt flyselskap i Norge – slik reagerer SAS og Norwegian

Erik G. Braathen starter et nytt norsk flyselskap. SAS og Norwegian er klare for økt konkurranse i det norske flymarkedet.

Tirsdag formiddag kom nyheten om at Erik G. Braathen starter et nytt norsk flyselskap. Den tidligere Braathens-direktøren og Norwegian-styrelederen har planer om et selskap som både skal fly innenlands i Norge og til reisemål i Europa.

– Vi har en sterk lidenskap for norsk luftfart, og tror ikke at markedet vil komme tilbake dit det var i forkant av koronapandemien. Vi vil benytte all vår erfaring og kompetanse for å bygge et nytt, norsk flyselskap tilpasset den økonomiske virkeligheten og passasjerenes behov, sier Braathen.

Foreløpig jobber mer enn 25 personer med å bygge det nye flyselskapet, som planlegger å starte opp med fem fly av typen B737-800 eller A320.

Første fly skal etter planen være i lufta i løpet av første halvår av 2021. Innen 2022 har selskapet ambisjoner om nærmere 400 ansatte.

– Spennende at de velger å satse nå

I tillegg til det nye norske flyselskapet, har det ungarske lavprisselskapet Wizz Air varslet økt satsing i Norge.

Norwegian og SAS kan dermed vente seg betydelig mer konkurranse om det norske flymarkedet.

– Det er helt klart veldig spennende tider i luftfarten for tiden. For SAS er Norge vårt hjemmemarked. Her har vi vært i snart 75 år, og vi skal være her i mange år fremover. Det å konkurrere gjør vi i alle markedene vi opererer i. Det er bra med konkurranse, det skjerper oss og gjør oss enda bedre, sier SAS' pressesjef John Eckhoff til TV 2.

– Hva tenker du om at Braathen-familien er tilbake i norsk luftfart?

– Det er spennende at de velger å satse nå, i den tiden luftfarten er i. Nå er det mange aktører som ser på det norske markedet. SAS er allerede på 17 destinasjoner, og vi ønsker å fortsette å tilby et godt rutetilbud for dem som skal fly fra, til og innen Skandinavia, sier Eckhoff.

Vant til konkurranse

Wizz Air er kjent som et lavprisselskap, og skal tilsynelatende komme raskt inn på det norske markedet. Eckhoff fremstår ikke bekymret, og sier SAS er vant til konkurranse.

– Norge er sannsynligvis et attraktivt marked for veldig mange, ettersom vi er et reisende folk. Vi bor i et langstrakt land der flyet er en naturlig del av vår infrastruktur. Det at andre aktører ser på Norge som et attraktivt marked, er vi vant til, sier Eckhoff.

Norwegians konsernsjef Jacob Schram gir samme budskap som SAS; selskapet er vant til å konkurrere.

– Det har vi gjort fra den første dagen selskapet så dagens lys. Vi skal fortsette å konkurrere med gode tilbud til kundene og billige billetter til folk flest, sier Schram til TV 2.

Han sier det gjenstår å se hva det nye selskapet kommer med.

– Om de kommer med et omfattende rutetilbud som det vi har, eller om det blir flere enkeltdistanser. Om det er fly tidlig om morgenen eller ikke. Dette må vi vente og se.

– Er det plass til så mange flyselskaper i Norge?

– Jeg tror det er plass til de flyselskapene som har gode tilbud til kundene. Både på pris og kvalitet. Det skal være smart å fly. Du skal ikke bruke for mye penger, men samtidig skal du føle at du får verdi igjen for pengene. Der tror jeg Norwegian har noe å si, sier konsernsjefen.