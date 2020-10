Marerittet fortsetter for Ineos - Geraint Thomas måtte bryte Giroen

Team Ineos Grenadiers bekrefter tirsdag formiddag at Geraint Thomas (34) ikke stiller til start på den fjerde etappen.

Waliseren var regnet som en av de største favorittene til å vinne Giro d'Italia sammenlagt, men en velt i den nøytrale sonen før starten på mandagens etappe gjorde at Thomas kom i mål over ti minutter bak sine argeste utfordrere. Thomas gikk i bakken etter å ha kjørt på en flaske.

Var i kanonform

Røntgenundersøkelser har avdekket et brudd i bekkene. Det gjør at han ikke kan fortsette rittet, selv om han altså fullførte 150 kilometer på sykkelsetet etter velten mandag.

– Det er så frustrerende. Jeg har lagt ned så mye jobb til dette rittet. Jeg gjorde alt jeg kunne og følte at jeg var i like god, om ikke bedre, form enn da jeg vant Touren, sier Thomas.

Thomas viste prov på form i Tirreno-Adriatico i starten av september med en andreplass bak Simon Yates etter å ha blitt vraket til Tour de France i sommer. Derfor var det knyttet forventninger til Tour-vinneren fra 2018 de kommende tre ukene i Italia.

Bruddet i bekkenet ble ikke oppdaget på røntgenbildene som ble tatt mandag, men nærmere undersøkelser tirsdag avdekket et lite brudd. Laglege Phil Riley sier at Thomas trekkes ut av rittet for å hindre at skaden forverrer seg.

– Jeg var virkelig klar for å starte i dag. Jeg våknet og ønsket å starte med guttene, og i det minste hjelpe dem til å gå for etappeseirer de neste dagene, men innerst inne visste jeg at noe ikke var som det skulle, sier Thomas.

– Det gjør avgjørelsen noe enklere når det er et brudd der fordi jeg vil åpenbart ikke skade det mer.

2020 you can just do one now🤬Thanks for all your well wishes though guys🙌😘 pic.twitter.com/UTm0JKs1Uz — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) October 6, 2020

Ineos horribilis

Dette markerer nok en nedtur for Ineos Greandiers-laget i 2020. I forkant av Tour de France ble lagets tre sterke ledere fordelt på de ulike Grand Tourene: Bernal i Tour de France, Thomas i Giro d'Italia og Chris Froome i Vuelta a Espana.

Touren ble en nedtur for fjorårsvinner Bernal som måtte bryte med skadeproblemer. Nå må Thomas gjøre det samme i Giroen.

Dermed må man sette sin lit til at Froome kan levere et toppresultat for det suksessvante britiske laget i Spania i oktober/november.