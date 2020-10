Vi har akkurat nådd toppen av magiske Aurlandsfjellet, etter en eventyrlig kjøretur fra Lærdal.

Det som gjør turen ekstra spesiell, er at vi befinner oss bak rattet i legendariske Lamborghini Diablo; drømmebilen fra 90-tallet.

I sin tid var den faktisk verdenes raskeste bil – med en toppfart på hele 325 km/t.

Nå er det endelig vår tur til å bli bedre kjent med det italienske 90-talls-monsteret, eller djevelen, som Diablo betyr på spansk.

At tiden flyr bak rattet i Diablo er ingen stor overraskelse. Mørket begynner så vidt å bre seg utover fjellet, og vi har fortsatt et par opptak til videoreportasjen, før vi kan gi oss for dagen.

Lamborghini Diablo på plass i eventyrlige, norske omgivelser.

Full stopp

På en liten sidelomme lar vi bilen stå på tomgang mens vi planlegger de siste klippene. Tiden er knapp. Da passer det dårlig at Diabloen plutselig velger å takke for seg.

Manuell girkasse, nesten 500 hk og bakhjulsdrift. Dette er en bil som må kjøres.

Motoren er død, og nekter å starte opp igjen.

Så her står vi, med en lite samarbeidsvillig superbil – og en saueflokk som ser dumt på oss.

Se hva som skjer videre i klippet øverst i artikkelen ...



