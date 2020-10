Erna Solberg om lederlønninger: – Vi er ganske nazi

Fra Stortingets talerstol sa statsminister Erna Solberg (H) at hun og regjeringen var «ganske nazi» da hun snakket om lederlønninger i offentlig sektor.

Det oppsiktsvekkende ordvalget kom under trontaledebatten tirsdag. Under redegjørelse om lederlønninger i offentlig sektor sa Solberg:

– Vi er ganske nazi på dette spørsmålet overfor statsråder og andre som holder på med noe annet.

– Staten skal ikke være lønnsledende på lederlønninger, sa Solberg videre.

Stortingspresident Tone Trøen Wilhelmsen slo ikke ned på ordvalget. Hun klubbet derimot statsministeren for tidsbruken under innlegget.

Bør beklage

Men andre har reagert på ordbruken. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mente språkbruken var litt spesiell og samferdselsminister Knut Arild Hareide sa at han "ikke ville ha brukt akkurat de ordene", som er en henvisning til tidligere uttalelser fra statsminister Solberg når hun har blitt konfrontert med kritiske uttalelser fra medlemmer i hennes regjering.

Men Arbeiderpartiets leder går litt lengre. Han mener Solberg bør beklage bruken av nazi-utrykket.

- Jeg synes at å bruke utrykket nazi er uvanlig i Stortinget og dette bør statsministeren beklage, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

Men statsminister Solberg tar kritikken med ro.

- For meg, og i Bergen, er dette et vanlig utrykk å bruke på det å være streng. Men det er kanskje ikke et parlamentarisk utrykk å bruke alle steder, sier Erna Solberg til TV 2.

- Men vi er veldig strenge på dette med lederlønninger i det ofentlige fordi vi skal ikke være lønnsledende. Vi skal ligge i det nedre skiktet, men ha konkurransedyktige lønninger,sier statsministeren.

(©NTB)