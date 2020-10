«Denne stjerneduellen gir ligaen en ekstra dimensjon»

Tirsdag er det duket for sesongens første Mjøsderby, og for et oppgjør dette kan bli!

Tirsdag kveld er det duket for et stjernemøte, når Lillehammer og Storhamar barker sammen.

For i hovedrollene finner vi to av Norges største hockeyprofiler gjennom tidene; Patrick Thoresen og Andreas Martinsen. Dette er en historisk duell mellom to norske tidligere NHL-spillere i den norske Eliteserien.

Førstnevnte har levert råsterke 145 poeng på 112 matcher for Storhamar de siste to sesongene. Han er alltid i toppen av poengligaen. Andreas Martinsen er tilbake i Lillehammer etter åtte sesonger i utlandet. Det ble tre sesonger i Tyskland før turen gikk til Nord-Amerika, med 152 matcher i NHL. Totalt 46 flere enn Thoresen i verdens beste liga.

Det er utrolig spennende for Fjordkraft-ligaen at noen av våre største profiler skal spille hjemme denne sesongen. Denne stjerneduellen, og flere andre fremover, gir ligaen en ekstra dimensjon. Noe ekstra å glede seg til for oss som ser på. Betydningen av å ha denne type spillere på laget er stor. Man kan snakke om gode importspillere som produserer mange poeng, men det kan etter min mening ikke sammenlignes med store norske profiler.

Det er noe eget med å ha spillere av det kaliberet med lokal tilhørighet til klubben. Det gir et løft for hele miljøet rundt laget. Med spillere som Patrick Thoresen og Andreas Martinsen får klubbene en totalpakke. De skaper engasjement på Hamar og Lillehammer. De gjør klubbene mer attraktive for sponsorer. De er forbilder for alle barn og unge som spiller hockey, og de er hærførere for laget sitt.

Som spillere har de både likheter og ulikheter. De er hardarbeidene og har begge ett herlig trøkk i spillet sitt. De går foran i krigen. For de andre spillerne betyr det mye å ha slike karakterer i garderoben. De setter standarden som resten av gruppa må strekke seg etter. Martinsen har stor fart og en enorm fysikk og tilstedeværelse på isen. Han er sterk i duellspillet rundt mål og skaper plass og muligheter for sine lagkamerater. Det er ikke morsomt som back og skulle gå for å hente pucken når man vet at man har Martinsen etter seg.

Martinsens utfordring med returen til Norge er å tilpasse seg den offensive rollen han hadde før han dro til NHL, der han har vært mer defensiv. Det er mange som forventer mye av ham i Lillehammer, meg selv inkludert. Omstiller han seg raskt, blir han i rekke med kaptein Nick Dineen og Julius Persson en meget viktig brikke i tirsdagens toppoppgjør.

Patrick Thoresen er Storhamars viktigste spiller. Han produserer alltid mye poeng, scorer viktige mål og spiller ofte helt på grensen av det tillatte. Selv om Thoresen har blitt 36 år, er det ikke mange i ligaen som matcher hans ferdighetsnivå. Han har en ro i spillet sitt og ekstremferdigheter han drar frem når laget trenger det, som for eksempel 1-0 scoringen mot Oilers i serieåpningen.

Thoresen har høye forventninger til seg selv og til resten av spillerne i gruppa, og jeg tror at vi får se et heltent Storhamar på jakt etter sesongens første derbyseier. I rekke med tidligere Lillehammerspiller Jacob Lundell Noer og storscorer Rasmus Ahlholm er det store muligheter for at Thoresen blir tungen på vektskålen, og det gjør Storhamar til en knepen favoritt hos meg