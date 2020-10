Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny.

Vi har kjøpt en to år gammel bruktbil som vi er veldig fornøyd med. Denne tenker vi å ha i noen år framover.

Nå som vinteren nærmer seg, lurte jeg på om det kunne være en god idè å rustbeskytte den, før saltingen er i gang.

Men en kollega av meg har lest at dette kanskje ikke er så lurt, likevel.

Håper du kan utrede dette litt nærmere for meg. For jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må være bra for bilen min.

Hilsen Hans Martin.

Benny svarer:

Hei Hans Martin.

Aller først: Gratulerer med ny bruktbil! Godt å høre at du vil ta vare på den også, med blant annet å rustbeskytte den før vintersesongen er over oss.

For enten vi liker det eller ei; biler ruster fortsatt. Ofte både fortere og mer enn vi liker å tro. Derfor forstår jeg godt at spørsmålet om rustbeskyttelse dukker opp i denne spalten innimellom.

Jeg har svart på det tidligere, men vi tar det gjerne igjen – da det både er tidsaktuelt og fordi det er flere som lurer på dette.

Jeg forstår absolutt at du stusser litt på at dette med rustbeskyttelse kan være en dårlig ide. Men det kan det faktisk være i en del tilfeller.

Lim i stedet for skruer

Karosseriet på nyere biler er ofte ikke sveiset eller skrudd sammen slik som tidligere. De ulike delene er i stedet gjerne limt sammen.

Understellsmassen fra noen leverandører som driver med rustbehandling kan inneholde løsemidler. Det svekker dette limet. At det er uheldig sier seg selv.

I tillegg kan det også tære på gummiforinger og mansjetter under bilen.

Bortfall av garantien

En garanti er ment å beskytte kunden mot feil fra produsentens side.

Grunnlaget for garantien kan falle bort når en tredjepart endrer noe. For eksempel ved understellsbehandling av bilen.

For det er slik at noen bilmerker vurderer at understellet blir "endret" ved en understellsbehandling – og at det da ikke lenger er i den tilstanden fabrikken har gitt garanti for.

Nå er dette Norges mest solgte bil

Sjekk før du setter i gang

Jeg må også få presisere at det kun er rustgarantien som bortfaller ved understellsbehandling. Den alminnelige fabrikkgarantien på motor, drivverk og ulik elektronikk gjelder i utgangspunktet uansett.

Men også her kan unntak forekomme. Tenk deg at en bil er hulromsbehandlet innvendig i en dør, og at det skjer noe med en av komponentene inne i døra. Hvis for eksempel rutehever-mekanismen må feilsøkes og repareres eller byttes, kan man få en tilleggsregning for rengjøring.

Eller enda verre: Hvis hulroms-sprayen er grunnen til at en del går tregt eller har blitt ødelagt, dekkes ikke noe lenger av garantien.

Konklusjon

Det er derfor lurt å sjekke dette ut med bilforhandleren din hva garantien på bilen sier om dette – og om det er noen bestemte produkter de anbefaler/fraråder.

Fort det finnes både ulike metoder for beskyttelse og ikke minst mange leverandører med ulike produkter, som igjen har ulike egenskaper.

Det gjelder å holde tungen rett i munnen her. I verste fall kan man gjøre vondt verre.

Har man derimot en bil som "tåler" dette, uten at blir kluss med garantien og man finner et egnet produkt, synes jeg absolutt det er en god ide å rustbeskytte bilen.

Ønsker deg lykke til!

