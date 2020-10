Derfor lyver menn og kvinner om forskjellige ting

Alle vet at det er galt å lyve, likevel lyver de fleste av oss titt og ofte.

Lars Fr. H. Svendsen er filosof og har utgitt en rekke kritikerroste bøker, som er oversatt til 29 språk. Nå har han skrevet en hel bok om lyving, nemlig «Løgnens filosofi».

– Jeg må jo innrømme at jeg har løyet for absolutt alle mennesker jeg har hatt en relasjon til, men jeg lyver nok ganske lite likevel, sier Svendsen til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken.

Da Svendsen jobbet med den nye boken sin om lyving, lagde han seg en oversikt om hvor mye han hadde løyet den dagen, og svaret var stort sett; – Nei, det har jeg ikke.

– Og det gjør ikke meg til noe bedre menneske enn andre, for de fleste mennesker lyver faktisk ganske lite, vi snakker sant nesten hele tiden. Men et mindretall blant oss drar opp snittet ganske markant, humrer han.

– Hva lyver du om selv da?

– Ja, for eksempel da jeg skulle slutte å røyke, gikk jeg på noen sprekker underveis som jeg ikke nødvendigvis var hundre prosent sannferdig med overfor min kone, innrømmer Svendsen.

Han forklarer at man egentlig ikke gjør det noe enklere for seg selv ved å lyve, for det kan lett bli komplisert.

– Det er mye enklere om man holder seg til sannheten, og det gjør det også mye enklere for hukommelsen, man slipper jo å huske hva man skal lyve om, sier Svendsen.

Når er det greit å lyve?

Programleder Vår Staude innrømmer at hun også har løyet en del, spesielt overfor barna om de har stilt litt vanskelige spørsmål.

– Er det ok å lyve litt for barna dine?

– Vel, det er jo løgn og jeg vil jo si at man bør unngå det. Man bør heller bruke hodet og fortelle sannheten på en måte som er presentabel. Barn har et behov for å vite at det du sier er sant og blir man tatt i å lyve gjentatte ganger, går det på tilliten løs. Tilliten vi gir til hverandre er det viktigste vi har, hevder Svendsen.

Det er forskjell på kvinner og menn, også når det kommer til det å lyve.

Ifølge Svendsen lyver menn oftest for å fremheve sin egen fortreffelighet, mens kvinnen lyver mest for å skåne andres følelser. Men begge kjønn lyver like mye, ifølge filosofen.

Hva lyver vi mest om? Vi spurte tilfeldige folk på gaten. Se video her:

Den verste løgnen

Noen ganger kan det å være en notorisk løgner få katastrofale følger. Lars Fr. H. Svendsen kjenner til en franskmann som løy om sin medisineksamen og deretter måtte opprettholde den løgnen.

– Han sa han hadde fått jobb som lege for Verdens helseorganisasjon, noe som bare var tøv. Så giftet han seg og fikk barn - fortalte løgnen til alle og dette ballet på seg. Og da dette begynte å slå sprekker, kunne han ikke vedkjenne seg dette. Da tok han livet av sin kone, barn, foreldre, foreldrenes hund og et mislykket drapsforsøk på sin elskerinne og et halvhjertet selvmordsforsøk, så dette gikk jo virkelig galt, sier Svendsen.

– Kan man se at folk lyver?

– Nei, folk er utrolig dårlige på å avsløre løgner. Når vi faktisk avslører løgner, er det fordi vi har kunnskap om det vedkommende lyver om, sier han.

Ifølge Svendsen er heller ikke en løgndetektortest pålitelig. Han sier den kan fortelle deg noe om nervøsitet, men det er lite pålitelig og ikke vanntett som bevis i rettssaker.

Hvit, grå eller svart løgn

Det finnes også ulike grader av løgn, og dette har Svendsen gradert. Eksemplet med den franske «legen» er eksempel på kull-svart løgn.

– De mest kullsorte løgnene er når man setter ut ondsinnede rykter om andre for bevisst å skade dem, sier han.

Ifølge Svendsen er det ikke helt enighet om hva en hvit løgn er. Noen bruker den om en mer bagatellmessig løgn.



– Om du tar en hvit løgn er det for å lyve for noen andres fordel, ikke din egen, sier Svendsen.

Og alt det i mellom der er de grå løgnene...

Det er alltid grusomt å bli tatt i løgn. Konsekvensene kan bli ganske store hvis du blir avslørt.

– Ja, særlig i nære relasjoner der vi har et tillitsforhold, og hvis man bringer løgn inn i det - ja, da ødelegger man kontrakten. Oppdager du at en venn gang på gang lyver for deg, er man på sett og vis ikke venner, sier Svendsen før han avslutter:

– En enkel løgn kan pulverisere et vennskapsforhold.