– Veldig spennende og interessant

Tirsdag formiddag kom nyheten om at Erik G. Braathen og et team med bakgrunn fra norsk luftfart starter et nytt flyselskap.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs ønsker initiativet til Braathen & Co velkommen. Han syns de er tøffe som tør å satse nå.

– Det er veldig interessant at det kommer en norsk gruppering som har sett muligheten i det norske markedet, sier han.

– Både Norwegian og SAS er veldig skadeskutt på grunn av covid-19, og ingen vet helt hvor flymarkedet ender til slutt. Jeg har selvsagt sett at det er rom for en tredje aktør på markedet, men det er harde tider å starte nå – så de er tøffe som tør, sier Elnæs til TV 2.

Tøffe tider

Elnæs sier at han tror det vil bli vanskelige tider for flytrafikken i lang tid framover.

– Fra mitt ståsted tenker jeg at det blir problemer langt inn i 2021. Men nå er det god tilgang på fly, til hyggelige priser, og det samme gjelder alt av mannskap. Så rammene rundt en oppstart ligger veldig godt til rette, sier flyanalytikeren.

Personene bak det nye selskapet beskriver seg selv som et team med lang erfaring og inngående kjennskap til norsk luftfart.

Det er Erik G. Braathen, som var administrerende direktør for flyselskapet Braathens fra 1989 til 1999 og styreleder i Norwegian fra 2002 til 2009, som bli leder for det nye selskapet.

– Slik jeg ser det er det både en god ledelse, med mye kompetanse, som står bak selskapet. Så det blir interessant å følge, sier Elnæs.

– Sterk lidenskap

Det nye selskapet opplyser tirsdag at målet deres er å bygge et kundevennlig og økonomisk bærekraftig flyselskap som sikrer tilbudet på det norske stamrutenettet, samt flyr direkte til europeiske reisemål.

– Vi har en sterk lidenskap for norsk luftfart, og tror ikke at markedet vil komme tilbake dit det var i forkant av koronapandemien. Vi vil benytte all vår erfaring og kompetanse for å bygge et nytt, norsk flyselskap tilpasset den økonomiske virkeligheten og passasjerenes behov, sier Erik Braathen.

Flere nyheter på trappene

I tillegg til nyheten om et nytt norsk flyselskap, er det også mer spenning knyttet til luftfart i Norge denne tirsdagen.

Europas tredje største lavpris flyselskap, Wizz Air, har lovet å komme med store nyheter, som de selv de selv karakteriserer som «tiårets mest etterlengtede».

De vil presentere nyheten på en pressekonferanse klokken 13 tirsdag.

Elnæs tenker det er tre mulige scenarioer som kan komme da.

– Enten skal Wizz Air opprette en egen base i Norge og etablere seg i innenriksnettet, eller så vil de øke rutetilbudet betydelig til og fra Norge. Et tredje alternativ, som er minst sannsynlig, er at de oppretter et samarbeid med et norsk flyselskap. Uansett så er det en uvanlig spennende dag for flyfarten her til lands, sier Elnæs.