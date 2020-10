Toåring havnet på akutten etter et bad – nå advarer moren hans andre

I et Facebook-innlegg forteller mammablogger Eden Strong at sønnen Baylor (2) nesten mistet synet etter at han ble badet.

Hun deler sterke bilder etter uhellet, i håp om at foreldre verden over kaster farlige badeleker som fylles opp med vann.

Under badet sprutet Baylor litt vann fra den hule badeleken sin inn i høyre øye. Badeleker man kan klemme på har ofte et hull i bunnen som gjør at vann siver inn i det.

Det Baylors mor ikke visste, var at badeleken var full av muggsopp.

Fikk skrekkbeskjed

På 12 timer gikk øyet ifølge CBS Chicago fra å være litt rødt, til kraftig infisert. Gutten fikk høy feber, og endte til slutt opp på akutten.

Der fikk Eden Strong beskjed om at han kunne bli blind eller i verste fall dø av hjerneskader.

Våknet av et skrik

Strong forteller at hun først ikke tenkte så mye over at øyet var blitt litt rødt etter badet, men at hun ble bekymret da det bare ble rødere og rødere.

Hun tok med seg toåringen på legevakta, hvor han ble sendt hjem med antibiotika.

Familien gikk og la seg, men morgenen etter ble alle vekket av Strongs høye skrik.

Baylors øye bulte ut, og det rant store mengder puss fra det. Han var svært varm og hadde høy feber.

«Til tross for at jeg har et annet barn med epilepsi og derfor er god til å bevare roen, gråt jeg hele veien til sykehuset og ba til Gud om at han ikke mistet øyet,» skriver hun i Facebook-innlegget, som er delt over 300.000 ganger.

På akutten fikk han umiddelbart intravenøs antibiotika, og han ble deretter sendt rett til en CT-undersøkelse for at legene kunne se nærmere på det infiserte øyet.

PÅ SYKEHUS: Toåringen måtte umiddelbart få intravenøs antibiotika og måtte overvåkes nøye. Foto: Eden Strong

Frykter spredning til hjernen

Det viste seg at han hadde cellulitt i øyet, som ifølge Norsk Helseinformasjon er en akutt bakterieinfeksjon i de dypere lagene av hud og underhud.

Cellulitter i ansikt eller hode krever alltid sykehusinnleggelse siden det er fare for spredning innover til hjernen.

Tilstanden skyldes infeksjon med bakterier, som oftest gule stafylokokker eller streptokokker.

– Legene sa at hvis dette spredte seg til netthinnen, så kunne han bli blind på øyet. Spredte det seg til hjernen, så kunne det bli mye verre, sier Strong til CBS Chicago.

Og:

– Jeg husker at jeg ba til Gud: «Vær så snill, ikke ta øynene hans. Han har så vakre øyne».

INNLAGT: Eden Strong sammen med Baylor på sykehuset. Foto: Eden Strong

– Kast dem ut

«Den kommende uka var ganske skummel. Han hadde en voldsom cellulitt som spredte seg nedover ansiktet og til begge øynene. De advarte meg om at han kunne miste synet i det mest betente øyet. Men til slutt, takk Gud, så ble øynene friske igjen,» skriver hun.

Innlegget blir avsluttet med en klar oppfordring til foreldre som har hule badeleker med hull i bunnen:

«Badeleker? KAST DEM. Du kan ikke vaske dem, det går bare ikke. Jeg har ingen muggete bilder av lekene å vise frem fordi muggsoppen ikke vises og er umulig å ta bilder av. Du kan ikke se bakterier, og det har jeg visst siden naturfagstimene i 6. klasse, men jeg trodde at jeg var bedre enn skitne badeleker. Jeg tok feil».

Full innboks

Til CBS Chicago sier Strong at hun daglig blir kontaktet av foreldre som også har opplevd marerittet.

– Jeg har en helt full innboks med foreldre som sender meg bilder av barna sine, som har vært gjennom det samme. Det ser ut som om det er en gjennomgående designfeil hos alle produsentene, og ikke kun én av dem. Jeg håper at de ser på dette og tar en vurdering, sier hun.

I SITT ESS: Lille Braylor er nå blitt helt frisk igjen, og feirer dette med en sjokolade. Foto: Eden Strong

Ikke verdt det

Baylor er nå helt frisk igjen, og har nå fått nye og trygge badeleker.

– Jeg kastet alle klemmelekene med en gang. Jeg synes at de lekene er søte og morsomme, og de er billige og enkle. Men det er ikke verdt det, sier Strong.

Hun ønsker ikke å oppgi navnet på produsenten av den aktuelle badeleken, ettersom hun mener at det er et flott selskap som bare har et dårlig produkt, men sier at hun har sendt dem leken og at hun håper at de gjør noe med designet.