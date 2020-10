14-åringene filmet trolig sin egen drapsmann – ingen vet hvem det er

13. februar 2017 er en varm og snøfri vinterdag i den lille byen Delphi i delstaten Indiana.

Venninnene Liberty «Libby» German (14) og Abigail «Abby» Williams (13) har skolefri denne dagen. Været tillater en tynn hettejakke og tøysko. De bestemmer seg for å dra til den eldgamle og nedlagte jernbanebroen Monon High Bridge.

Jentene får skyss av et familiemedlem. De takker for turen og avtaler å bli hentet noen timer senere.

Den historiske broen er fra 1891, ruver i overkant av 19 meter over bakken – og er Indianas nest høyeste bro. Et perfekt sted for å ta noen fine bilder til sosiale medier.

Men bildet som skal få mest oppmerksomhet, er ikke av jentene selv. Det er av mannen som angivelig har drept dem.

Den siste kvelden

Libby kommer til verden den 27. desember i 2002. Et halvt år senere, 23. juni 2003, ser Abby dagens lys.

Jentene går sammen på Delphi Community ungdomsskole. Byen de bor i er liten og rommer under 2900 innbyggere. Alle kjenner alle, og de fleste tar seg ikke bryet med å låse inngangsdøren. Det er et trygt, lite og sammensveiset samfunn.

Både Libby og Abby spiller saksofon i skolebandet, og begge er aktive volleyball-spillere. Bestevenninnene har mange av de samme interessene, spesielt fotografering, maling og håndarbeid.

Søndag 12. februar, dagen før skolefri, planlegger de en overnatting hjemme hos Libby. Hun bor med besteforeldrene sine. Abby har med seg en hobbyboks med håndarbeidsaktiviteter.

På dagtid øver jentene på ballspill i hagen. Kvelden blir brukt på å male naturbilder på lerret. De oppholder seg på rommet til Libby hele kvelden – akkurat som tenåringsjenter gjør.

Forsvinningen

Mandag 13. februar er unaturlig varm. Jentene starter dagen med bananpannekaker til frokost, før de bestemmer seg for å dra til den nedlagte jernbanebroen for å ta noen fine bilder. Libbys eldre søster Kelsi gir venninnene skyss, før hun må videre på jobb.

Klokken 13:35 går Abby og Libby ut av bilen. De avtaler å bli hentet noen timer senere. Kelsi roper «glad i deg» til lillesøsteren, og kjører sin vei – uvitende om at hun aldri skal se de to jentene i live igjen.

Det siste bildet av Abby. Foto: Liberty German/Snapchat

En halvtime senere, klokken 14:07, publiserer Libby et bilde av Abby på Snapchat-story. 13-åringen har på seg blå olabukse, svarte tøysko med hvite lisser, burgunderrød trøye med en grå hettejakke over. Hun har hendene i lommen og ser nedover mens hun går på de gamle jernbaneskinnene.

Bildet av Abby blir det siste fotografiet av henne noensinne.

Meldt savnet

Klokken blir 15:30 og Libbys far sitter i bilen og venter. Minuttviseren passerer avtalt hentetid, men jentene dukker ikke opp. Han ringer datterens mobil. Ingen svarer. Kan venninnene ha gått seg bort?

Rundt klokken 16:12 ser Kelsi, Libbys storesøster, at hun har flere ubesvarte anrop fra bestemoren. «Merkelig», tenker 17-åringen. Det må være noe viktig. Hun pleier aldri å ringe midt i arbeidstiden.

«Har du hørt noe fra Libby?», spør bestemoren desperat i telefonen. En klump i magen vokser seg stor. Kelsi løper til bilen og er fremme ved den nedlagte jernbanebroen om lag klokken 16:30.

Familiene tror jentene enten har falt i elva, gått seg bort eller mistet mobiltelefonene i vannet.

De går frem og tilbake i området, mens de roper tenåringenes navn. Ingen svarer. Mørket kommer sigende på, og nummeret til politiet blir slått.

Jungeltelegrafen i den lille byen går, og flere titalls mennesker deltar i søket sammen med politiet. Når klokken nærmer seg midnatt avsluttes leteaksjonen for kvelden. Det er et skummelt område med farlig terreng på nattestid.

Politiet antar at det ikke har hendt noe kriminelt. De tror jentene har gått seg bort.

Funnet drept

Dagen etter viser kalenderen tirsdag 14. februar. Det er Valentinsdagen – en dag som står spesielt høyt hos amerikanere. En dag som skal feire kjærlighet og romantikk.

Men i den lille byen Delphi skal datoen bli en årlig påminnelse om dagen de alle begynte å låse dørene. Dagen byens uskyld ble revet vekk. Dagen de fant Libby og Abby.

En av mange politiets pressekonferanser. Foto: J. Kyle Keener/The Pharos-Tribune via AP/NTB

Dykkere, droner, hunder og letemannskap saumfarer området. De finner først en sko. Kort tid senere, om lag 800 meter fra broen, blir jentenes livløse kropper funnet.

Byens innbyggere er redde. En drapsmann er blant dem.

Snapchattet trolig gjerningsmannen

Dagen etter går politiet ut med et fotografi av en mann. Bildet ble funnet på Libbys Snapchat-konto. Det var lagret, men ikke sendt.

Kan 14-åringen ha klart å ta bilde av sin egen drapsmann?

Denne mannen er politiets hovedmistenkt. Foto: Politiet

Den 15. februar ber politiet mannen om å melde seg. De mener han er et sentralt vitne i saken, og sier de kun vil ha en samtale med ham.

Ingen melder seg.

Fire dager senere, den 19. februar, offentliggjør politiet at mannen på bildet er hovedmistenkt i dobbeltdrapssaken.

Den første fantomtegningen. Foto: Politiet

I syv dager tror familiene at det kornete bildet av mannen er politiets eneste ledetråd.

22. februar viser det seg at Libby også klarte å fange opp mannens stemme på mobiltelefonen sin.

«Down the hill», sier personen klart og tydelig. Politiet offentliggjør lydopptaket.

Månedene går og sola begynner igjen å varme opp den lille byen i Indiana. 17. juli går politiet ut med en fantomtegning av mannen på det kornete bildet.

De mener personen er mellom 40 og 50 år gammel.

Ingen tips leder til en oppklaring.

Video vekker oppsikt

Det skal gå nesten to år før politiet igjen offentliggjør detaljer omkring drapene. De har endret mening om den hovedmistenkte, og publiserer 22. april 2019 en ny tegning av mannen de mener står bak dobbeltdrapet.

Politiet mener dette skal være mannen som drepte Libby og Abby. Foto: Politiet

Doug Carter ved delstatspolitiet i Indiana sier at den nye tegningen av mistenkte skal være mer presis.

«Det ble opprinnelig antatt at skissen som har vært i offentligheten de to siste årene skal være en person av interesse.»

De tror mannen er mellom 20 til 40 år gammel, og mener han ser yngre ut enn hans egentlige alder.

«Etter hvert som etterforskingen har utviklet seg, og gammel informasjon har blitt vurdert på nytt, er det grunn til å tro at den nye skissen utgitt 22. april er mer nøyaktig og representerer personen som er hovedmistenkt i drapene på Abigail Williams og Liberty German.»

I tillegg deler de en video med offentligheten. Det man først trodde kun var noen kornete bilder, viser seg å være en kort video.

Snakket direkte til drapsmannen

Under pressekonferansen 22. april 2019 snakket politiet direkte til gjerningsmannen. De mener han mest sannsynlig fortsatt bor i den lille byen – og at han ikke gjemmer seg.

«Til morderen, som kan være i dette rommet. Vi tror du gjemmer deg rett foran øynene våre. I mer enn to år har du tenkt at vi ikke skulle endre strategi. Men det har vi. Vi har mest sannsynlig avhørt deg, eller noen som står deg nær. Vi vet at dette handler om makt for deg, og at du vil vite det vi vet. Og en dag skal du få vite det. Spørsmålet nå er: Hva vil de nær deg tenke om deg? De finner ut at du har brutalt drept to små jenter. Kun en feiging gjør noe sånt. Vi er helt sikre på at du har fortalt noen om hva du har gjort – eller i det minste, at de vet hva du har gjort. At du har oppført deg annerledes etter mordene.»

Gjennom årene som har gått har fire seksualforbrytere vært i politiets søkelys. Over 48.000 tips har kommet inn. Likevel har det aldri blitt reist noen tiltale.

Politiet har hele tiden holdt kortene tett til brystet. Abby og Libbys dødsårsak har aldri blitt offentliggjort eller omtalt. Det vites heller ikke hvordan de to bestevenninne ble funnet.

Det eneste som er sikkert, er at gjerningsmannen fortsatt jages, og at ingen dører i lille Delphi står ulåst før han er tatt.

Kilder: ABC News, WRTV Indianapolis, WLFI-TV, The Delphi Murders/Kendall Rae, WISH-TV, WRTV, Legacy.com, TV 2, Wikipedia,