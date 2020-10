Nytt nesebrudd for Heidi Løke

Heidi Løke fikk en ny smell i nesa under forrige ukes Golden League-turnering i Danmark og må belage seg på fire ukers pause fra håndball.



37-åringen fikk en hånd rett i neseryggen mot vertsnasjonen torsdag og reiste hjem allerede dagen etter for å bli undersøkt av spesialist.

– Jeg spilte videre, men det var vondt så jeg ga meg og satt i garderoben i hele andre omgang, sa Løke til TV 2 fredag morgen.

Det hastet å komme seg hjem, for hun måtte korona-testes før hun fikk treffe legen. Det var for øvrig samme lege som også opererte henne i sommer.

Nå bekrefter Løke selv på egen Instagram-profil at nesa er brukket.

«Hva skal man si? Nytt brudd i nesa, neseskilleveggen litt ute av posisjon, en bruskbit har løsnet fra neseryggen, nesa litt trykt inn. Var langt nede i går, men i dag går det bedre og jeg ser fremover.»

Løke fikk hele sju brudd i nesa mot Danmark i VM i Japan i desember 2019. Neseveggen var trykket helt ut av stilling og i juni måtte hun opereres for skaden. Løke slet med å puste. Nå har hun slått opp bruddene fra denne operasjonen. Selv om neseskilleveggen igjen er litt ute av posisjon og en bruskbit har løsnet, velger Løke å se det positive.

– Det er ikke på langt nær så ille som det var. Nå puster jeg bra, men kjenner at det er litt trangere passasje. Men går det an å ha flere brudd i nesen, spør hun oppgitt.

Linjespilleren trøster seg med at det kunne vært verre.

– Jeg bruker jo ikke nesen til noe annet på håndballbanen enn å puste, så jeg hadde håpet å være raskt tilbake. Men jeg trenger ikke å gå glipp av så veldig mye, sier hun til TV 2.

Løke bekrefter også at hun settes ut av spill de fire neste ukene, men rekker trolig EM på hjemmebane i desember.

– Heldigvis er det ikke så langvarig. Jeg håper å være tilbake snart og har et klart mål om å være med i EM, sier Løke.

Veteranen skjønte med en gang at noe var galt.

– Jeg visste med en gang hva som hadde skjedd. Jeg hørte det knase. Jeg skjønte at det var et brudd, men spilte videre, forteller hun.

Løke avslører at hun vil begynne trening med håndballbevegelser i neste uke, men at spill-trening må vente i fire uker. Håndballprofilen er innstilt på at hun må gjennom en mer omfattende neseoperasjon etter at karrieren er over, men tenker ikke så mye på det nå.

– Kanskje når jeg blir 50, ler hun.