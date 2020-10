Ødegaard forsikrer at landskampene ikke står i fare

Se Norge-Serbia torsdag fra 20.00 på TV 2!

Kun to dager gjenstår før Norges viktigste fotballandskamp på herresiden på mange år.

Tirsdag møtte Lars Lagerbäck, Martin Ødegaard og Sander Berge pressen forut for Serbia-dysten.

Ødegaard er tilbake i Real Madrid denne sesongen, og fikk - til tross for kneproblemer i sommer - starte de to første seriekampene til den regjerende spanske mester da La Liga startet igjen i høst.

I de to siste kampene har 21-åringen imidlertid bare vært på banen i til sammen to minutter. Forrige landslagssamling i september meldte han forfall til.

– Det er mye bedre. Jeg har jobbet godt i sommer og fått det til å bli mye bedre. Det er dager der det er sårt, men mye bedre enn det var forrige sesong, sier Ødegaard, som samtidig bekrefter at landskampene den neste uken ikke står i fare.

Om den positive korona-testen: – Det var litt overraskende

Ødegaard har siden sist samling også vært med på at en obligatorisk korona-test viste positivt resultat, men det viste seg å være en falsk positiv og han kunne derfor puste lettet ut da de neste prøvene var negative i dagene etter. Dette var også noe han måtte svare for tirsdag.

– Hva skal man si? Det var jo litt overraskende i og med at vi tar så mye tester og alle var negative. Man ble litt stresset og tenkte litt på de neste kampene og landskampene, men heldigvis var det falsk alarm. Sånn som vi lever nå lever vi veldig isolert, er stort sett med laget og ellers hjemme, det er ikke så mye folk i og utenfor laget man møter, sier Real Madrid-spilleren.

Ødegaard fortalte også om telefonsamtaler fra Zinedine Zidane og andre i Madrid om hvorfor det ble retur til hovedstadsklubben og ikke forlengelse av låneoppholdet i Real Sociedad en sesong til, noe som var den opprinnelige planen.

– I utgangspunktet hadde jeg sett for meg to år i Sociedad, men så fikk jeg telefon fra Madrid om at de ønsket meg tilbake. Da ble det naturlig. Det gikk fort mot slutten, men det var ikke noe stor dramatikk. Det ble ikke noen stor diskusjon. Jeg har alltid hatt et mål og en drøm om å spille der, sier Ødegaard.

Ødegaard er åpen for å bekle mange roller i det spanske mesterlaget, og klar på at Zinedine Zidanes ord er lov.

– Jeg spiller der han ønsker, og hvis jeg får muligheten er det det samme hvor. Jeg har spilt og startet mer enn jeg har forventet i de første kampene, i hvert fall med tanke på at jeg kommer tilbake fra skade og litt sykdom. Det er mange kamper og mye muligheter, så det er bare å være klar, sier midtbaneprofilen.

Ødegaard er langt ifra den eneste stjernen i det norske laget, og på spørsmål om samarbeidet med Dortmund-profil Erling Braut Haaland kan fungere torsdag, svarer han med glimt i øyet.

– Det er bare å gi han ballen, så regner jeg med at han dunker inn et par. Det er en fin jobb å ha det, sier Ødegaard.

Henriksen-skade på bedringens vei

En Markus Henriksen som brukte treningen til å sykle i stedet for å trene fotball med de andre på Ullevaal grunnet en skade i foten ble også tema tirsdag.

– Det går bedre. Det er for tidlig å si om han er 100 prosent spillbar, men det går riktig vei. Det gjelder å få bort blødningen, sa Lagerbäck.

