Flere Skal vi danse-par forhindret av sykdom

Den sjette uken i Skal vi danse-sesongen har fått en trøblete start for flere av Skal vi danse-parene.

Mandag ettermiddag fortalte Siri Kristiansen (42) sine følgere på Instagram at dansepartneren Tarjei Svalastog (22) var blitt syk. 22-åringen lå på det tidspunktet, ifølge Kristiansen, på hotellrommet sitt og kastet opp.

– Vi får håpe han fort blir frisk, så han kan komme og være min utkårede krabbe på parketten, men enn så lenge så får vi ikke øvd noe særlig dans, altså, sa Kristiansen på Instagram-story mandag, samtidig som hun ønsket dansepartneren god bedring.

Krabbe-referansen kommer av at Siri skal være havfrue i lørdagens sending, og paret skal opprinnelig danse samba – Tarjeis favorittdans.

Rolig tirsdag

Tirsdag morgen deler Kristiansen en video av seg selv og hunden Bowie som slapper av i sengen og foklarer den rolige morgenen med at de har «spykarantene» fra dansepartneren.

– Burde vært og danset og øvd på samba-moves, så ligger jeg og koser med han her, sier hun.

Syk dansepartner

ALTERNATIV TRENING: Thomas Alsgaard har funnet andre treningsmetoder når Rikke Lund er syk. Foto: @thomasalsgaard / Instagram

Dessverre har også Thomas Alsgaards (48) dansepartner Rikke Lund også blitt syk. Alsgaard meldte om partnerens sykdom tirsdag morgen på sin Instagram-story.

– @rikkeluund er syk ... Men jeg har heldigvis funnet en annen effektiv måte å trene quickstep på, skriver den tidligere langrennsløperen på en video av seg selv som tar et kjølig morgenbad.

Skal testes

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl bekrefter at det er sykdom i produksjonen overfor TV2.no.

– Vi kan bekrefte at enkelte aktører i «Skal vi danse»-leiren er satt ut av spill med magerelaterte symptomer. De involverte er sendt hjem fra trening og blir fulgt tett opp av produksjonen, samt helsefaglig personell som er tilknyttet produksjonen, sier Dahl.

Han opplyser også om at de kommer til å teste for Covid-19 for sikkerhets skyld.

– Vi jobber med å kartlegge hva som kan være årsaken til sykdommen, men for å være på den sikre side er det også gjennomført nye tester for covid-19. Situasjonen får selvsagt konsekvenser for mengden av dansetrening for dem som er rammet. Vi jobber med å tilrettelegge for at konsekvensene av dette skal bli minst mulig, sier Dahl.

Fortjent duell

Mandag morgen gjestet Kristiansen og Svalastog God morgen Norge for blant annet å snakke om at de havnet i sesongens første danseduell. Kristiansen følte det var fortjent at det var hun som havnet i duell denne gangen.

– Man øver og øver, også får man det ikke til. Da må man vise fram noe man ikke helt får til, og etterpå få korreks av fremmede, som jo åpenbart ser noe man er helt enig i, og det er litt rart, sier Kristiansen.

– Vanskelig å motivere seg

Hun innrømmer at hun synes det var tøft å skulle opptre med noe man ikke hadde helt kontroll på.

– På fredag var det vanskelig å motivere seg til å vise frem noe man selv ikke var helt fornøyd med, sier Kristiansen til God morgen Norge.

Paret vant dog duellen over Synnøve Skarbø og Santino Mirenna og fikk fortsette i konkurransen.

