Anita fikk ti mus i fella på ett døgn

Etter å ha hørt det krafse i veggene en stund, rigget Anita Dalene opp både manuelle og elektriske musefeller i boligen sin i Skotselv i Øvre Eiker lørdag kveld.

Da hun skulle sjekke fellene søndag, fikk hun hakeslepp.

– Allerede da jeg åpnet døra til kaldloftet begynte jeg å lure. Lokket på den elektriske musefella gapte. Da jeg kom nærmere skjønte jeg hvorfor. Fella var stappfull. Det var rett og slett ikke plass til hele ti mus i en felle, sier Anita til TV 2.

Det var Drammens Tidende som omtalte Anitas musefangst først.

– Ekstremt mye mus

39-åringen har hatt elektrisk musefelle i tre år, men trodde ikke den virket skikkelig da den bare har fanget to mus på disse årene.

Men helgens fangst fikk henne til å bli overbevist.

– De reklamer med at fella har plass til ti mus, men det stemmer ikke helt med de feite musene her i traktene, sier Dalene og ler.

Totalt ti store, feite, fine mus hadde gått i Anitas felle på et døgn. Foto: Privat

NIBIO-forsker Jørund Rolstad har smågnagere som spesialfelt. Han forteller om rekordmange mus i høst.

– Det er ekstremt mye mus på det sentrale Østlandet nå. Vi aldri har målt så mye mus på Østlandet som akkurat nå, sier Rolstad til TV 2.

Invasjon i hus og hytter

Forskeren, ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), sier at eksplosjonen har vært størst i bestanden av skogsmus. For å finne årsaken til dette må vi to år tilbake i tid.

– Sommeren 2018 var veldig fin, noe som førte til at vi fikk mye store kongler på grantrærne i fjor. Trærne slipper frøene på høsten og vinteren, noe som ga enormt gode matforhold for skogmusa i vinter, sier Rolstad.

Men for de som syns at de allerede har fått mange mus inn i hytter og hus allerede, har forskeren dårlig nytt.

– Det vil bli verre!

– Vi har til nå hatt en fin og mild høst. Men når vi får de første frostnettene, da vil vi få den virkelige store invasjonen i hus og hytter, sier Rolstad.

– Kaos i skogen

Tenker du nå at det trolig vil bli bedre til neste år, i og med at musebestanden pleier å svinge fra år til år? Da må du ifølge eksperten tro om igjen.

For ifølge Rolstad er det ekstremt mye skogmus og en god del klatremus i år, mens det neste år ser ut til at det også kan bli mye skogslemmen og markmus.

– Da kommer det virkelig til å koke over og bli kaos i skogen, sier forskeren og ler.

Smågnagereksperten ber hytteeiere som ikke har sett til hytta si på en stund, om å ta turen for å se at alt står bra til.

– Dersom hyttene står tomme i ukevis er det stor fare for at musene kan gjøre veldig mye ugagn, sier Rolstad.

Advarer mot musepest

Akkurat dette fikk Anita Dalene selv oppleve for 20 år siden.

Da sto hytta hennes på Landfalltjern i Drammensmarka tom om vinteren. Da hun kom for å sommeråpne den, ble hun møtt av et forferdelig syn.

– Det så helt forferdelig ut. På den tiden hadde vi skumgummimadrasser og det lå skumgummi og museavføring over alt. Både madrasser, dyner og sengklær var gnagd i stykker. Det var helt vilt, sier Dalene.

Har du vært uheldig og fått museinvasjon på loftet eller hytta? Da ber museforskeren deg om å være ekstra påpasselig når du rydder opp.

– Dersom det er klatremusa som har vært på ferde hos deg, bør du være forsiktig og ta i bruk maske når du rydder opp. Klatremusa har en pestbakterie som kan følge med skitten, den kan gi deg kraftig magebesvær og hodepine, sier NIBIO-forskeren.