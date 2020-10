Budsjettlekkasje: Kutter flypassasjeravgiften for lavutslippsfly

Samferdselsminister Knut Aril Hareide (KrF) kommer tirsdag med en lekkasje fra statsbudsjettet for 2021: Regjeringen vil kutte flypasssasjeravgiften for flyreiser med null- og lavutslippsfly.

Hareide gir dermed et insentiv til flyselskapene om å investere i bærekraft.

Samferdselsdepartementet har gitt Avinor og Luftfartstilsynet i oppdrag å utvikle forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. I mars mottok Hareide en rapport som slo fast at de første ordinære innenriks ruteflyginger kan være elektrifiserte innen 2030.

I rapporten ble det anbefalt en pakke med insentiver og virkemidler som skal bidra til å nå en foreslått målsetting om at all innenriks luftfart i Norge være elektrifisert innen 2040.

– Verden står overfor en klimakrise, og det er i transportsektoren vi skal ta de største utslippsreduksjonene. Å bidra til å løse den er min hovedoppgave som samferdselsminister. Vi er nødt til å levere på dette, og elfly kan være en del av løsningen. Jeg ser nå frem til å lese forslagene til elflyprogram fra Avinor og Luftfartstilsynet, sa Hareide under overrekkelsen av rapporten.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor sa i mars at konklusjonene var tydelige etter regjeringens oppdrag til Avinor og Luftfartstilsynet.

– Vår anbefaling er at Norge skal være en av hovedarenaene i verden for elektrifisering av luftfart, sa Falk-Petersen.

Direktør i Luftfartstilsynet, Lars Kobberstad, mener Norge vil tjene på å forandre flyflåten.

– For å sikre et fortsatt godt transporttilbud i Norge er det i Norges egeninteresse – både med en klimamessig-, distrikts- og samferdselspolitisk begrunnelse – at det utvikles null- og lavutslippsfly som i første omgang kan trafikkere det unike norske kortbanenettet og er tilpasset norske værforhold, sa Kobberstad under rapportoverrekkelsen.

I rapporten anbefalte Avinor og Luftfartstilsynet følgende mål til regjeringen: