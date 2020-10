Så mye kan NFF tjene på EM-deltakelse

Slår Norge Serbia torsdag og så enten Israel eller Skottland i november, gir det plass i europamesterskapet neste år. Det er i så fall første seniorsluttspill for Norge på 21 år.

Det er imidlertid ikke bare sportslig suksess Norges fotballforbund (NFF) kan glede seg over dersom landslagsspillerne klarer bragden og kvalifiserer seg til EM.

ØKONOMISJEF: Kai-Erik Arstad. Foto: Terje Pedersen

– Det ville vært eventyrlig morsomt

NFF mottar drøyt 95 millioner kroner i direkte inntekter fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ved norsk EM-spill. Det opplyser Kai-Erik Arstad, assisterende generalsekretær og økonomidirektør i NFF til TV 2.

– Det er klart det ville vært eventyrlig morsomt å motta disse pengene. Det aller viktigste er jo det sportslige aspektet, men det økonomiske aspektet er helt enormt. Vi vil få inn 95 millioner kroner, så vil de offentlig kjente tallene om bonusordningen utgjøre 25 til 30 millioner av dette. Rundt 30 millioner kroner vil bli satt av til gjennomføring, og norsk fotball vil da sitte igjen med 35-40 millioner kroner i overskudd ved en deltakelse. Minimum, oppsummer Arstad til TV 2.

Disse pengene vil bli lagt frem til disponering på forbundstinget.

– Dette er penger norsk fotball selv skal bestemme hva skal brukes til. De kommer til å gå til aktivitet. Hvor mye som vil tilfalle barne -og ungdomsfotballen og toppfotballen må vi komme tilbake til, men dette er penger som kommer til å brukes i et fireårsperspektiv, og ikke kommer til å bli stående på bok, for å si det sånn, forteller Arstad.

Den vedvarende koronapandemien har rammet økonomien til Norges fotballforbund (NFF) hardt.

NFF har estimert tapte billettinntekter på 35 millioner kroner på grunn av tomme tribuner under de kommende landskampene og cupfinalene.

– En ting er budsjettet, men mot Serbia ville vi nok solgt billetter for åtte millioner kroner. Med seier der så hadde vi solgt for minst det samme i november, og så har vi tre kamper i Nations League hvor vi har estimert med 2,5 millioner kroner. Så vi har estimert med et bortfall på minst 35 millioner kroner i billettinntekter, opplyser Arstad.

– Ikke dramatisk

Han vil likevel ikke svartmale situasjonen.

– Vi har mottatt penger gjennom kompensasjonsordningen. Blant annet tapte vi 2,5 millioner kroner på kampen som skulle bli spilt mot Slovakia i juni, men her har vi søkt om kompensasjon på 1,2 millioner. Ja, vi taper på inntektssiden med tanke på billettsalg, men samtidig sparer vi en del kostnader på at kampene blir spilt uten publikum. Vi trenger ikke å bruke penger på det samme vaktholdet, rengjøring av stadion og andre faste utgifter, poengterer NFFs økonomisjef.

Før han fortsetter:

– 2020 har jo vært et ekstremt spesielt år for alle. Vi i fotballforbundet kommer definitivt til å havne i underskudd basert på det vi vet i dag. Men det er ikke så dramatisk at det knekker fotballforbundet. Vi har ikke den aktiviteten vi gjerne skulle hatt. Alle våre alderbestemte landslag har ikke spilt kamper siden mars. Og selv om de aller skulle spilt, så sparer vi et titalls millioner i utgifter i året på det, sier han.

Stopper ikke EM-bonusen

Bortfallet av inntekter på billettsiden stopper ikke bonusutbetalingen landslagsspillerne vil motta dersom de lykkes med å kvalifisere seg til EM.

Spillerne deler på 25 prosent (cirka 22 mill.) av beløpet NFF mottar av UEFA ved EM-deltakelse. Dette er fastlagt i avtalen mellom forbund og utøver og kan gi hver spiller snaut 1 million kroner.

– Et avtaleverk er et avtaleverk, og er gjeldende uavhengig av koronapandemien. Vi har veldig hyggelige og lojale partnere, og er en avtale med NFF og NISO. EM-bonusen er en kontrakt der en andel av økonomien tilfaller spillerne hvis Norge kvalifiserer seg, og den har en solidarisk tilnærming. Det tilfaller ikke bare de elleve som starter kampene mot Serbia eller mot Skottland eller Isreael 12. november, men har en solidarisk tilnærming som gjør at alle som har vært med i troppen får bonus, sier Arstad.

Kan gi 365 millioner kroner

Også kvinnelandslaget har rett til en firedel av inntektene fra sluttspill, men her er beløpene på et helt annet nivå enn guttas.

Sist VM ga NFF 12,5 millioner kroner. Det igjen ga cirka 3,5 mill. å dele på for spillerne.

NFF var tidlig ute med lik kompensasjon for herre- og damelandslaget, men bonusene lever sitt eget liv og henger på inntektene fra Uefa og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Ullevaal stadion tar vel 25.000 tilskuere, og uten koronakrisen ville det trolig vært nær 75.000 personer på plass fordelt på oppgjørene mot Serbia, Romania og Nord-Irland i dagene som kommer.

Hver seier i EM er verdt cirka 16 millioner kroner.

Uavgjort betaler ut åtte millioner.

Dersom Norge kommer til EM, venter gruppekamper mot Kroatia og Tsjekkia i Glasgow og England i London.

Skulle en nasjon vinne alle sine EM-kamper på vei mot tittelen, gir det totalt 365 millioner kroner i UEFA-penger.