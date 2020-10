At en bil selger bra, behøver ikke nødvendigvis bety at det er en god bil.

Og motsatt: Det er mange bra biler som selger ufortjent dårlig.

Av ulike årsaker er de litt glemt av mange bilkjøpere. Det betyr ofte at man også kan gjøre gode kjøp.

Vi ser på noen av de litt glemte brukbilene i det norske markedet. Denne gangen er det VWs luksuriøse Arteon vi tar en nærmere kikk på.

Lang, lav og elegant. VW-en ser luksuriøs ut!

De som kjører luksusbil vil syns

VW har oppgjennom gjort noen tapre forsøk på å lage luksusbiler. Biler som skulle ta opp kampen med for eksempel BMW, Mercedes og Audi. Om enn kanskje på en litt mer diskré måte.

Så langt her suksessen vært begrenset – om vi skal si det pent. Vi kan jo nevne biler som VW Passat W8, Phaeton som er et par eksempler hvor det ikke gikk veien i det hele tatt.

VW Passat CC og VW Touareg funket noe bedre, men heller ikke disse ble noen innertier.

Det siste skuddet på luksus-stammen heter VW Arteon. Vi må vel bare, igjen, krype til korset og erkjenne at suksessen kunne vært større.

Det virker rett og slett som om de som skal ha en luksusbil vil at det skal syns og at VW-modellene kanskje har vært i overkant diskrete og trauste tross alt?

Noen ganger skal man holde seg til det man er best på. For VWs del er nok det å lage biler for folk flest. Det ligger jo faktisk i navnet; Folkevogn.

Der er de til gjengjeld grisegode. VW Passat, Golf, Tiguan, Touran, Polo – alle store og folkelige suksesser som har solgt i bøtter og spann gjennom årrekker.

Men tilbake til VW Arteon. Vi har tatt en titt på hvordan det står til med den på bruktmarkedet.

I Norge er ikke denne biltypen veldig etterspurt. Vi vil gjerne ha SUV, eller i det minste en stasjonsvogn.

Hvorfor denne?

Bilen er lang, lav, bred, med elegante og svipende coupe-linjer og med store hjul. Arteon ser virkelig lekker ut. I alle fall utenpå og i riktig fargekombinasjon. Innvendig er den veldig VW. På godt – og vondt. Det hele er enkelt, intuitivt, velfungerende og greit på alle måter. Men ikke så veldig spennende og lekent.

VW definerte selv Audi A5 og BMW 4-serie Grand Tourer som de argeste konkurrentene til denne. Da har du lagt lista relativt høyt.

Bilen kom i 2017 og er en firedørs coupe som skulle plukke opp arven etter VW Passat CC som da hadde forsvunnet. Den skulle også appellere til de som tidligere hadde kjørt Passat sedan. En biltype som knapt solgte noe i Norge de siste årene. De som ikke skulle ha SUV ville i alle fall ha en stasjonsvogn …

Selv om Arteon er både linjelekker, stillegående, velutstyrt, går bra og byr på hyggelige kjøreegenskaper tok ikke salget akkurat av.

Men noen få biler fant da veien hit til berget også. Enten med toliters bensinmotor på 280 hestekrefter og firehjulsdrift, eller en litt rimeligere variant med toliters TDI-dieselmotor på 150 hestekrefter og forhjulsdrift.

Videre fantes den i to utstyrsvarianter. Elegance og en litt mer sporty R-line.

Slik oppsummerte vi vår test på bilen da den var ny: Her har VW lykkes godt i å skape en elegant, moderne, praktisk og ikke minst litt sporty og kjøreglad bil – på en folkelig og smakfull måte.

Det faktum at det er VW-merke i grillen vil gjøre at bilen ikke oppfattes som vulgær, slik som en Tesla, BMW eller Audi kan gjøre i enkelte kretser.

Dette er en spesiell og annerledes bil som gir sine eiere det lille ekstra – uten at det koster både skjorta og jakka. Slik sett kan du spare mye penger på å kjøpe Arteon kontra en av de tyske premiumkonkurrentene.

VW Arteon kan være både sprek og kjøreglad. Dessuten kan den leveres med firehjulsdrift.

Hva koster den nå?

Med største motor og firehjulsdrift var ikke Arteon noen billig-bil. Du rundet fort 700.000 kroner for en litt godt utstyrt variant.

Nå kan du få den for under 350.000 kroner. Det er halv pris det. Da skal de i rettferdighetens navn sies at det er dieselvariant med forhjulsdrift. Men vi snakker to år gammel bil som har gått rundt 50.000 kilometer.

Vil du ha største motor og firehjulsdrift må du ut med noe mer, men selv disse har krøpet under 450.000 kroner nå.

Etterspørselen er neppe kjempestor, så her bør det absolutt kunne gå an å prute litt også.

Vi vil tro at en 280-hester med firehjulsdrift i tøff R-line-utgave kanskje er det beste, om ikke det billigste, kjøpet her. Den bør til gjengjeld ha potensiale til å bli en framtidig VW-klassiker. Om du er tålmodig nok da …

Interiøret bærer preg av tysk orden og system. Men veldig lekent og spennende er det ikke.

Pluss og minus?

Lekkert design, gode kjøreegenskaper og mye utstyr trekker opp. VW anstrengte seg absolutt med å gjøre denne bilen mer luksuriøs og komfortabel enn en vanlig VW. Det lyktes de med. Dessuten er bilene såpass nye enda at de fortsatt har fabrikkgaranti. Det gir en ekstra trygghet i bilholdet.

En firedørs sedan med dieselmotor et vel ikke akkurat det hotteste på markedet. Dessuten kan den oppleves som litt kjip innvendig. Og – nei da, Arteon kom aldri som ladbar hybrid som sine Passat-søsken.

Hvem er konkurrentene?

Konkurrentene i dette segmentet er mange. Både BMW 4-serie og Audi A5 er allerede nevnt som de VW selv definerte som konkurrenter. Vi sper gjerne på med Audi A7 og BMW 5-serie i samme slengen. Kanskje Tesla Model S også, selv om den er elektrisk.

Mercedes har jo også et godt utvalg her. Med konseptet firedørs coupe, er det å trekke fram CLS nærliggende. Biler som Lexus GS og Volvo S60 kan også være konkurrenter her.

Dette mener de som kjører VW Arteon om bilene sine:

VW Arteon selges ikke lengre i Norge. Den har også blitt vist i en stasjonsvogn-utgave.

Visste du at:

- VW-utvidet i kjent stil fort motorpaletten. Med alt fra 1,5-liter bensin og til dieselmotorer på både 190 og 240 hestekrefter.

- Kina, hvor bilen forresten fortsatt heter VW CC, ble det største markedet for denne.

- I USA floppet bilen helt i kjølvannet av dieselgate. Under 2.500 Arteon finnes på amerikanske skilter.

- Arteon har også blitt vist i en stasjonsvognutgave og i en hissig R-versjon med 316 hestekrefter.

– Bilen selges ikke lenger i Norge.

