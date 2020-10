Taper terreng etter debatten

President Donald Trump skal ha vært svært fornøyd etter den første debatten med Joe Biden sist uke. Nå viser målingene at velgerne ikke var like begeistret. Tvert i mot, tallene viser en liten, men tydelig fremgang for Joe Biden.

I følge TV 2s beregninger basert på de siste meningsmålingene har Joe Biden i dagene etter debatten økt sin ledelse fra 6,4 til 8,2 prosentpoeng.

Trumps covid-diagnose ble først kjent fredag morgen og blir i liten grad fanget opp av de målingene som er publisert så langt denne uken.

– Før sykdommen utviklet seg gjennom helgen, kan vi slå fast at det var langt frem for Trump, sier TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

Han poengterer at presidenten nå ligger klart bak sine egne målinger på samme tid for fire år siden. Det betyr at det er liten trøst å finne i det faktum at mange av målingene var feil. De fleste pilene peker mot nederlag for presidenten.

Bakgrunnstall viser Joe Biden henter 5-7 prosent av Trumps velgere fra 2016. Trump forsyner seg bare av 1-3 prosent av Hillary Clintons velgere i retur.

Og Trump taper mest blant hvite velgere.

– Presidenten øker faktisk litt blant svarte og latinamerikanske velgere, mens han mister 4-5 prosent blant hvite velgere, sier Sørensen.

To stater vipper tilbake til Biden.

Grafikk: Helge Knudsen/TV 2



Siden sist uke har Trump mistet ledelsen i North Carolina og Maines andre distrikt. Biden øker dermed til 329 valgmenn mens Trump har 209. Å miste North Carolina med sine 15 valgmenn vil være et stort nederlag for republikanerne, som med et par unntak har kontrollert staten i over 50 år.

Denne uken ligger Trump klart dårligere an i sine jevneste stater enn det Biden gjør i sine. TV 2s beregninger viser at Trump står i fare for å miste Ohio og Georgia. Skulle det skje snakker vi om noe i nærheten av et valgskred for demokraten Biden.