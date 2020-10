Slik bør Oslo forberede seg på en ny pandemi

Storbyer er ekstra utsatt under en pandemi. En ekspertgruppe fra FHI mener det er flere ting Oslo bør gjøre for å være bedre forberedt til den neste pandemien.

Stadig flere mennesker bor i byer og tettbygde strøk, både her i Norge og i resten av verden.

Det gjør det ekstra vanskelig å få kontroll på smitten når verden blir rammet av en smittsom sykdom.

– Storbyer er sårbare under en pandemi, det har vi sett nå. Derfor er det viktig at byer er godt forberedt og har en egen pandemiplan, sier overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet (FHI).

På oppdrag fra WHO har FHI laget en rapport med forslag til hvordan byer kan forberede seg på pandemier med luftveissykdommer.

BEDRE FORBEREDT: Hauge vil at storbyene skal ha en tydelig pandemiplan Foto: Terje Bendiksby

– Det er viktig at verden lærer av erfaringene fra Oslo og andre storbyer, slik at vi håndterer den neste pandemien enda bedre, sier Hauge, som har ledet arbeidet med rapporten.

Flere forbedringspunkter

Da koronaviruset startet å spre seg i Oslo i mars var den eksisterende pandemiplanen til stor hjelp for myndighetene og helsetjenesten.

Det var likevel ikke alt som var på plass. I rapporten til FHI peker ekspertene på flere ting som ikke var godt nok forberedt.

En av utfordringene med større byer er at mange mennesker, med ulike språk og kulturer, bor tett sammen. Dette gjør det mer utfordrende å nå ut til alle innbyggerne med viktig informajon om smittevern.

I rapporten til FHI kommer det frem at det burde vært raskere og bedre oppfølging av innvandrergrupper. Oslo burde også hatt et bedre tilbud til smittede personer som bor trangt og trenger å isoleres et annet sted.

Måtte improvisere

De første ukene var det også utfordrende å få satt i gang omfattende kontaktsporing.

– Dette var ikke en del av nasjonale og lokale pandemipkaner og måtte derfor improviseres, står det i rapporten.

Et annet forbedringspunkt som blir trukket fram er at man umiddelbart burde opprette en servicetelefon for å unngå overbelastning av helsetjenestens telefoner.

– Hva er det viktigste vi kan lære fra håndteringen av koronautbruddet i Oslo?

– Smittevernberedskap handler om mer enn bare helse. Det er viktig at vi får med alle sektorene i en pandemiplan og husker at en pandemi rammer alle deler av samfunnet, sier Hauge.

Bedre forberedt

Rapporten fra FHI er en av fem bakgrunns rapporter som inngår i Global Preparedness Monitoring Board sin store årsrapport.

Anbefalingene som blir gitt i rapporten er basert på både koronautbruddet og tidligere utbrudd av luftveissykdommer.

Hauge sier at det vil komme en ny pandemi før eller senere. Hun håper derfor at rapporten kan bidra til at Oslo og andre storbyer er bedre forberedt neste gang.

– Jeg håper at flere har fått øynene opp for hvor viktig det er å planlegge for en pandemi, spesielt i storbyene. Hvis vi er enda bedre forberedt neste gang slipper vi kanskje å stenge ned samfunnet, sier Hauge.