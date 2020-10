I dag kommer statsbudsjettet for 2021 – dette vet vi allerede

Onsdag klokken 10 presenterer regjeringen hvordan de ønsker at statsbudsjettet for 2021 skal se ut.

Noe som er annerledes i budsjettforslaget for 2021, kontra forslaget regjeringen la frem høsten 2019, er at budsjettet nå legges frem av en mindretallsregjering. Det betyr at regjeringen må forhandle om budsjettet med andre partier på Stortinget for å få flertall.

Det er dermed grunn til å understreke at regjeringens budsjettforslag kan bli endret som følge av forhandlingene.

I ukene før fremleggelsen har det som vanlig lekket flere tall fra budsjettet. I denne artikkelen finner du mange av budsjettpostene regjeringen har avslørt før budsjettet legges fram.

Helse

Helseminister Bent Høie (H) har overfor TV 2 røpet at regjeringen vil bevilge 30 millioner kroner til persontilpasset medisin. 25 millioner av disse skal brukes til å få på plass genetisk presisjonsdiagnostikk på sykehusene, som kan gi norske kreftpasienter en mer presis diagnose.

– Det er helt fantastisk. Dette kan gjøre at flere overlever kreft eller får mindre senskader, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Regjeringen vil også ha nye utdanningsstillinger for leger, og foreslår i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 26,5 millioner kroner til å opprette 100 nye såkalte LIS1-stillinger. LIS1 står for lege i spesialisering, første del.

Stillingene består av klinisk praksis i tolv måneder i spesialisthelsetjenesten og deretter seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har overfor Nettavisen avslørt at foreslår 170 millioner kroner til styrking av satsingen på barn og unges psykiske helse. 100 millioner går til kommunene, 35 millioner til en digital helsestasjon, 30 millioner til barnevernet og 5 millioner til utvikling og evaluering av det tverrfaglige og oppsøkende teamet FACT ung.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har fortalt til TV 2 at regjeringen setter av 100 millioner kroner til barn og unge med funksjonshemning. Han pekte på at koronakrisen har skapt en krevende situasjon for mange.

– Derfor setter vi nå av 100 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021 som skal gå til kommunene og til dette formålet for å bidra til sårt tiltrengt avlastning for pårørende og et godt tilbud for rehabilitering og avlastning for barn og unge funksjonshemmede, sa Astrup.

60 millioner kroner bevilges til arbeidet mot ensomhet og isolasjon blant eldre under koronapandemien. Til sammen 51,3 millioner kroner skal gå til Kirkens SOS' krisetjeneste og Mental Helses krisetelefon.

Korona

2020 har vært et spesielt år, og det er grunn til å tro at koronapandemien også vil prege 2021. Regjeringen har sagt at de totalt sett vil sette av 25 milliarder til å håndtere krisen helsemessig og økonomisk, skriver VG.

3,8 milliarder skal gå til vaksinekjøp, 1,1 milliarder skal gå til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger.

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner utover det vanlige til Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Pandemien har vist oss betydningen av et sterkt og velfungerende WHO. Derfor ønsker regjeringen å bidra til organisasjonen, ikke bare over Utenriksdepartementets budsjett, som vi tradisjonelt har gjort, men nå også over Helsedepartementets budsjett, sa Høie på en pressekonferanse tirsdag.

Familie og skole

Regjeringen har satt av 180 millioner kroner til innføring av nye læreplaner, og 80 millioner til digital undervisning i statsbudsjettet for neste år, har kunnskapsminister Guri Melby (V) avslørt overfor TV 2.

70 millioner skal deles ut til 14 prosjekter på sju av landets universiteter og høyskoler som skal utvikle nye måter å gi bedre undervisning på.

Under en tale på KrFs landsstyremøte røpet Ropstad at regjeringen foreslår å øke engangsstønaden fra 84.720 til 90.300 kroner fra 1. januar 2021. Engangsstønaden går til mødre som ikke har rett på foreldrepenger.

– Dersom du stod utenfor arbeidslivet i 2013 fikk du 38.750 kroner i engangsstønad når du fikk barn. I statsbudsjettet for 2021 bruker vi 70 millioner kroner på å øke engangsstønaden slik at du neste år vil få 90.300 kroner, sa Ropstad.

KrF-lederen har også varslet 120 millioner kroner mer til fritidskort for barn – dermed vil regjeringen bruke til sammen 180 millioner kroner på ordningen.

Regjeringen foreslår 157,7 millioner kroner til billigere eller gratis SFO for lavinntektsfamilier, skriver Dagbladet. 25 millioner skal gå til å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling, slik at den også gjelder tredje og fjerde trinn. 15,2 millioner skal gå til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner, mens 114,5 millioner blant annet skal dekke SFO med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Forbruker

Regjeringen vil senke avgiften på lettbrus med 30 prosent i forslaget til neste års statsbudsjett.

– Lettbrusen er jo bedre enn den med sukker. Jeg vet det er en myte om at det ikke er så bra å drikke lettbrus, men det er feil. Hvis alternativet er å drikke sukkerholdig brus, så er lettbrus mye bedre, sa Høie til E24 på søndag.

I budsjettforslaget for neste år legges det derfor opp til et avgiftskutt på 30 prosent fra og med 1. juli neste år. Regjeringen endrer den omstridte sukkeravgiften, slik at den vil stige jo mer sukker det er i produktet.

Er det sukkerfritt, slik lettbrus med kunstig søtningsstoff ofte er, betyr det et kraftig avgiftskutt.

Dette bør bety billigere lettbrus i butikken.

I regjeringens forslag til statsbudsjett kommer det også en endring av BSU-ordningen. Etter et boligkjøp vil du ikke lenger få skattefradrag for BSU-kontoen, skriver VG. Les mer om hva BSU-endringen betyr her.

Regjeringen vil øke beløpsgrensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver fra 2.000 til 5.000 kroner, og vaksiner som tilbys av arbeidsgiver, blir skattefrie. Den samlede grensen for skattefrie gaver og personalrabatter økes fra 10.000 til 13.000 kroner. Total kostnad for endringene blir 450 millioner kroner.

6,5 millioner kroner går til et nytt dagligvaretilsyn som skal etableres neste år. Tilsynet skal sørge for god konkurranse i dagligvaremarkedet.

Samferdsel

Regjeringen vil bevilge 32,1 milliarder kroner til jernbane, opp fra 26,8 milliarder i fjorårets forslag.

100 millioner kroner skal gå til forlenget hjelp til kriserammede ekspressbusselskaper.

Regjeringen kutter flypassasjeravgiften for null- og lavutslippsfly, som du kan lese mer om her:

Forskning

Regjeringen setter av 40,9 milliarder kroner til forskning og utvikling i 2021-budsjettet. Samtidig gis det klarsignal for EUs gigantprogram Horisont Europa.

Satsingen på 40,9 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett for 2021 betyr at regjeringen legger opp til å bruke en sum tilsvarende 1,1 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) på forskning og utvikling.

Pengene skal finansiere alt fra grønn innovasjon til forskning på kvinners helse.

Samtidig har næringsminister Iselin Nybø (V) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) avslørt at regjeringen har bestemt seg for å gå inn for norsk deltakelse i EUs gigantprogram Horisont Europa.

Det er en satsing som vil kreve milliardbidrag fra Norge hvert eneste år.

Næringsliv

Regjeringen vil neste år bruke 825 millioner kroner ekstra på arbeidsmarkedstiltak. I tillegg kommer 500 millioner mer til Navs koronahåndtering.

– For å inkludere flere i arbeidslivet må Nav ha kapasitet til raskt å følge opp personer som står utenfor, sier Asheim til NTB.

Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner til eksportsatsinger neste år. Nyskapningen Business Norway etableres for et tettere samarbeid med næringslivet.

75 millioner kroner bevilges til Business Norway. I tillegg vil regjeringen bruke 20 millioner kroner til å styrke klyngeprogrammet og 5 millioner kroner til å fremme norsk kultureksport.

14 millioner går til Petroleumstilsynet for å få bedre kontroll på arbeidsforholdene i offshorebransjen.

Regjeringen foreslår 32 millioner kroner til styrking av kystovervåkingen. Havforskningsinstituttet vil motta 15,6 millioner kroner, Forskningsrådets marine virkemidler vil styrkes med 15 millioner kroner og Veterinærinstituttet vil motta 2 millioner kroner.

Beredskap

Regjeringen foreslår 26 millioner kroner til opplæring og trening av politiets innsatspersonell ved det nye beredskapssenteret på Taralrud, rett sør for Oslo. Når senteret åpnes i november, flyttes både beredskapstroppen, politihelikoptrene, bombegruppen og gisselforhandlerne dit.

For å sikre at beredskapspersonell også i resten av landet får trening, lover justisminister Monica Mæland (H) ekstra bevilgninger på budsjettet.

– Beløpet på 26 millioner sikrer at fem hundre innsatspersonell hvert år kan trene og benytte seg av dette senteret for å bli enda bedre i møte med ulike hendelser, sier Mæland til TV 2.

Beløpet som er satt av vil bety at alt innsatspersonell i politiet vil kunne få treningsopphold ved senteret innen to år.

– Det at man får trene sammen og får benytte det siste i form av verktøy og materiell som vi har her, gir en unik kompetanse. I tillegg til at de selvfølgelig også trener hjemme i distriktene, vil dette altså komme på toppen, sier justisministeren.

Regjeringen foreslår også i neste års statsbudsjett å bevilge 60 millioner kroner til et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes.

På grunn av koronapandemien ble det opprettet 400 midlertidige stillinger i politiet. Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) har sagt til Fædrelandsvennen at det bevilges 500 millioner kroner ekstra til politiet i 2021, slik de 400 stillingene gjøres permanente.

Samtidig foreslås innsatsen mot arbeidslivskriminalitet styrket med 52 millioner kroner. 38 millioner skal gå til Arbeidstilsynet for å sikre bedre håndhevelse av regelverket for innleie som ble innført for byggenæringen i år, ifølge Klassekampen.

Annet

Kjell Ingolf Ropstad har overfor TV 2 avslørt at regjeringen foreslår at Norge tar imot tre tusen kvoteflyktninger i 2021.

– Det er et rekordhøyt tall. Det er tre ganger mer enn de rødgrønne tok imot. Og jeg mener det bare skulle mangle når vi er i en situasjon i verden der det er flere flyktninger på flukt enn noen gang, og da må Norge også ta det ansvaret, har Ropstad uttalt til TV 2.

Regjeringen foreslår 700 millioner kroner til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, skriver Dagens Næringsliv. Selskapet investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

Regjeringen foreslår å bruke 691 millioner kroner til opprydding av norsk atomavfall i neste års statsbudsjett, en økning på 95 millioner kroner fra året før.

To milliarder skal gå til karbonfangst og -lagring i Norge gjennom regjeringens prestisjeprosjekt «Langskip», der målet er å få på plass en full kjede for fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, i Norge.

Ifølge budsjettlekkasjen fra Nærings- og fiskeridepartementet foreslår regjeringen å gi 292 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering og 349 millioner kroner til Institutt for energiteknikk (IFE).

Inkludert i summen for opprydding er også et tilbud om lån til IFE på 40 millioner kroner for å dekke kostnader knyttet til flytting av laboratorium og annen infrastruktur på atomområdet på Kjeller.

70 millioner kroner skal gå til sikring av gamle kirker, skriver Vårt Land.

Regjeringen foreslår å gi Norsk Rikstoto en avgiftslettelse tilsvarende totalisatoravgiften på 3,3 prosent av omsetningen. I fjor var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.