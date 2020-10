Enorm nedgang for Norwegian

I september fløy 319 370 kunder med Norwegian, det er 90 prosent færre enn samme måned i fjor, skriver selskapet i en pressemelding.

Den totale kapasiteten var ned 93 prosent, mens passasjertrafikken var 96 prosent lavere. Fyllingsgraden var 52,8 prosent, en nedgang på 37 prosentpoeng, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Vi ser at i det øyeblikket myndighetene innfører nye og strengere reiserestriksjoner, påvirkes etterspørselen umiddelbart. Vi tilpasser rutetilbudet løpende ut ifra situasjonen, men de stadige endringene i myndighetenes reiserestriksjoner gjør det svært krevende å planlegge, både for oss og kundene. Fremover ser vi også at denne krisen på ingen måte er over, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i pressemeldingen.