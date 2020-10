Fotballryktene: – United-topper har vært i kontakt med Pochettino

Deadline Day er over. Jadon Sancho er fortsatt Borussia Dortmund-spiller, Liverpool føler seg trygge med Adrián bakerst, Mikel Arteta fikk midtbanespilleren han drømte om og Manchester City nektet å bøye av for Barcelonas Eric Garcia-press.

Det var kanskje klokt med tanke på midtstoppermangelen som oppstod i forrige sesong etter Vincent Kompanys exit. Garcia er på utgående kontrakt og ønsket seg til Barcelona, men den katalanske storklubben ville ikke betale pengene Manchester City krevde. 185 millioner kroner var tilbudet som lå på bordet, men de lyseblå ville ha nærmere 240 millioner kroner, skriver Sky Sports. Det gikk også rykter om John Stones på lån til Tottenham, men midtstopperen valgte å bli i Manchester av hensyn til familien, skriver Daily Star.

Hva så med Manchester United? Man skulle tro at en ny midtstopper var førsteprioritet etter 1-6-kampen mot Tottenham, men i stedet kom Edinson Cavani inn portene på Old Trafford. Cavani, som har vært tilgjengelig i hele sommer, gir Manchester United flere alternativer på topp. Om det er en investering for fremtiden er mer usikkert. Mens noen eksperter hevder at er et tegn på desperasjon å hente 33-åringen, er andre mer positive. Det er bedre å hente Cavani enn alternativet, er gjennomgangsmelodien.

Ole Gunnar Solskjær er neppe hundre prosent fornøyd når han teller opp etter sommervinduet. Det er heller ikke Manchester United-toppene, i hvert fall ikke om man skal tro tabloidavisen Daily Star. Ifølge avisen har såkalte «senior figures» vært i kontakt med Mauricio Pochettino og hans følge. Ingen kilder avsløres i artikkelen, men det er dårlige nyheter for Solskjær om det er et snev av sannhet i ryktene. Noen vil hevde at det er klubbens plikt å ha alternativer klare dersom det skulle bli nødvendig. At Pochettino er lysten på jobben gjør at presset på Solskjær neppe blir mindre om resultatene lar vente på seg. Ed Woodward er foreløpig lunken til å bytte ut Solskjær, hevder Daily Star.

En annen som ikke er spesielt fornøyd med sommerhandelen er PSG-trener Thomas Tuchel. Han har også uttrykt dette offentlig, noe som har utløst det som minner om en konflikt med direktør Leonardo.

Liverpools keeperproblem kom til syne i 2-7-tapet mot Aston Villa, men Merseyside-klubben velger å stå last og brast med reservekeeper Adrian i Alissons skadefravær. Det var ventet at Xherdan Shaqiri ville flytte på seg i løpet av sommeren, men ingen formelle bud tikket inn på sveitseren. Nå blir han trolig i klubben til januar.

Premier League-klubber kan ikke handle spillere fra hverandre nå. Men selv om Deadline Day er over, kan det skje mye også de neste ti dagene. Premier League-klubber kan nemlig kjøpe spillere fra Championship og det engelske ligasystemet frem til 16. oktober klokken 18.00. West Ham er i samtaler med Watfords forsvarsspiller Craig Dawson, hevder Football Insider.

I Portugal stenger ikke vinduet før 25. oktober. Porto skal være interesserte i å hente West Hams brasilianske humørspiller Felipe Anderson på lån ut sesongen. Det skriver Sky Sports.

Russland holder også vinduet åpent frem til 17. oktober.