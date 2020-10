Har ventet utenfor sykehuset store deler av helgen: – Ikke overrasket

Suzzanne Monk var blant Trump-tilhengerne som mandag kveld møtte presidenten utenfor sykehuset. På lørdag tilbragte hun seks timer på samme sted, da i anledning presidentens overraskende kjøretur.

– Jeg er her for å ønske ham god bedring, og for å se ham på vei tilbake til det hvite hus. Jeg er veldig glad for å se at han har det bedre og at han er på vei hjem, uttalte Monk til TV 2 kort tid før presidenten forlot sykehuset.

Endt sykehusopphold

Etter et tre dagers opphold på sykehuset, for behandling av koronaviruset, ankom Trump Det hvite hus mandag kveld.

Monk påpeker at hun på et tidspunkt var bekymret for presidenten, men hun er ikke overrasket over at han ble smittet:

– Jeg var ikke overrasket over nyheten. Jeg antok at han kom til å få den beste behandlingen, og at han kom til å komme seg veldig snart, sier hun.

Han har vært innlagt på Walter Reed Medical Center, og mener at det ikke er noen grunn til å frykte viruset som har smittet 7,5 millioner amerikanere, og tatt livet av over 200 000 i USA.

I en twittermelding natt til mandag takker han for støtten fra sine tilhengere. Han la senere ut en video hvor han sendte sin takk til sykehuset, og samtidig oppfordret til ikke å la viruset «dominere».

Kastet munnbindet

Presidentkandidat Joe Biden uttrykte sin sympati overfor den syke presidenten under et valgkamparrangement tidligere på mandag.

– Jeg håper presidenten kommer seg raskt og med suksess. Men nasjonens covid-krise er langt, langt fra over. I dag går mine bønner til familiene til de 210.000 amerikanerne som har dødd av viruset, sa han.

Biden ba Trump om å lytte til vitenskapen, og støtte bruken av munnbind – men det tok ikke lang tid før presidenten kastet munnbindet etter sin ankomst i det hvite hus.