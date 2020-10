Haaland om Serbia-profilen: – Han er en legende

Norge - Serbia 00 dager igjen 00 00 00

– Vi får se om denne tar turen opp på peishylla, sammen med et par andre fine utmerkelser, sier Erling Braut Haaland og kikker bort på det innrammede diplomet fra Guinness rekordbok.

«Det raskeste hat tricket av en debutant i en Bundesliga-kamp er 19 minutter og 48 sekunder og ble oppnådd av Erling Braut Haaland i Augsburg, Tyskland, den 18. januar 2020.», står det.

– Hvilke andre utmerkelser har du på peishylla?

– Skal vi se, vi har man of the match mot PSG, vi har austrian player of the year, og et par andre greier jeg ikke husker navnet på.

– Betyr det noe for deg å havne i Guinness rekordbok?

– Det er heftig, det, svarer Braut Haaland.

TOK DET ROLIG: Erling Braut Haaland lekte seg litt med ballen og brukte resten av mandagens trening på ergometersykkelen. Foto: Stian Lysberg Solum

Droppet Serbia-video

Han har gjort det til en vane å smadre rekorder det siste året, og sånn sett er det kanskje ikke overraskende at en av dem nå er havnet mellom to permer.

Men langt viktigere enn et Guinness-diplom på peishylla er det som skal skje på Ullevaal Stadion torsdag kveld. Norge er to kamper unna EM-sluttspillet neste sommer, og det første hinderet heter Serbia.

Det er nesten to år siden det ble klart at nettopp serberne ville bli Norges play off-motstander i semifinalen. Med andre ord er det et gjennomanalysert landslag som står på motsatt banehalvdel klokka 20.45 torsdag, og allerede i februar fikk hver norske landslagsspiller tilsendt en 40 minutters videogjennomgang av hva som er i vente.

Braut Haaland begynner å le når TV 2 spør om han har sett gjennom det tilsendte materialet.

– Det var planen å se den videoen der. Men jeg skal ikke nekte for at den planen ble utsatt da kampen ble utsatt.

– Så hvordan har du forberedt deg til denne kampen?

– Jeg spilte kamp for to dager siden, det var 90 fine minutter mot Freiburg (Braut scoret to ganger, journ.anm.). Jeg er godt forberedt, forsikrer han, og legger til:

– Tre dager før kamp har jeg egentlig ikke tenkt så mye på det. Det er så mange kamper. Før Freiburg-kampen i helgen kunne jeg jo ikke gå og tenke på Serbia. Men nå er Norge-hatten på, om jeg kan si det sånn.

Det hersker stor usikkerhet rundt det serbiske laget og hvilke elleve som møter Norge fra start. Intet mindre enn 33 spillere er tatt ut i troppen.

Mandag kom også meldingen om at en av midtstopperne - Napolis Nikola Maksimovic - er i koronakarantene og kanskje ikke får komme til Oslo i det hele tatt.

Braut Haaland har møtt Maksimovic tidligere, da Salzburg spilte 1-1 mot Napoli på bortebane i Champions League (nordmannen scoret fra straffemerket). Men det er en annen spiller i forsvarsrekka - som av enkelte er pekt ut som det svakeste leddet - som har gjort det sterkeste inntrykket på 20-åringen.

– De har noen store folk bak der. Det er i hvert fall én jeg tror vil spille, Kolaroven (Aleksandar Kolarov). Han er god. Uansett hvem som spiller må jeg prøve å lage trøbbel for dem.

– Hva vet du om Kolarov?

BRAUT-FAVORITT: Serbia-kaptein og Inter-spiller Aleksandar Kolarov. Foto: Miguel Medina

– Han er en legende innen fotballen, med en skikkelig gullfot. Han er en fining.

– Det er noe med venstrebeinte folk...?

– De med venstreføtter, det er de som har det, sier venstrebeinte Braut Haaland.

I podkasten «Topp 3» fortalte han i forrige uke at de tøffeste midtstopperne han hadde møtt var Virgil van Djik, Sergio Ramos og Kalidou Koulibaly.

– Men hva slags stoppertyper liker du å møte?

– Godt spørsmål... jeg liker helst midtstoppere som ikke er så pålogget, som liker å gi spissene sjanser, om man kan si det sånn.

– Møter du de ofte, da?

– Nei, jeg gjør ikke det. De fleste er ganske pålogget når de møter meg, svarer Braut Haaland.

Spurteren Haaland

Det hjelper uansett lite å være pålogget når 20-åringen kommer i full galopp og pasningen slippes på nøyaktig riktig tidspunkt i bakrom.

I seriepremieren for Borussia Dortmund 19. september leverte han nettopp et slikt løp, da han spurtet fra egen boks, nådde en toppfart på 35 kilometer i timen rundt midtstreken, og avsluttet angrepet med en delikat chip over Gladbach-keeper Yann Sommer.

Men når TV 2 forsøker å få ham til å snakke om superløpet fra den kampen, kontrer Braut Haaland nesten like kjapt som han gjør på Signal Iduna Park.

– Jeg trodde du skulle spørre om løpet jeg hadde mot Freiburg i helga. Jeg regner med du så kampen og situasjonen der (Thomas) Meunier skulle spilt meg gjennom, men det høres ikke ut som du så kampen?

– Jeg så litt av kampen.

– Ja, du gjorde det? Men du fikk ikke med deg den? gliser Braut Haaland, som nå er god og varm i trøya.

Han sier hurtigheten alltid har ligget latent, men at det først er de siste par årene hvor han virkelig har fått fart på beina.

– Jeg har alltid vært rask. Jeg drev med friidrett da jeg var yngre, hadde en mor og mormor som var raske, og en far som var greit rask. Så jeg har alltid hatt litt fart, men så stoppet det litt opp mens jeg vokste noe grævligt den første tida i Molde. Så kom hurtigheten gradvis tilbake igjen, og i Salzburg kom det noe grævligt. Og nå er jeg oppe og nikker, beskriver han.

– På Instagram la du ut en video i sommer, der du kommer fossende opp en støvete motbakke?

– Ja, det er et fint klipp, du så jeg øvde på det i sommer, på klyvene. Det fikk jeg betalt for mot Gladbach. Vi har også en bakke vi kaller «Dødens bakke» i Sandtangen på Bryne. Der springer jeg som en galning med vennene mine når jeg er hjemme på ferie og sånn. Farten er nok kommet litt derfra, ja.