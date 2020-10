«Jeg lærte masse om Covid-19,» sa han før han satte seg i en pansret bil og utsatte to av sikkerhetsvaktene sine for livsfare – fordi han ville kjøre en runde rundt sykehuset og vinke til tilhengerne sine.

På Livets harde skole lærte presidenten at viruset som så langt har kostet minst 215.000 amerikanere livet på et halvt år, likevel ikke er så farlig. Mandag kvitret han via Twitter til sine landsmenn at det ikke var noen grunn til å være redd for viruset. «Ikke la det dominere livene deres». «Jeg føler meg bedre enn jeg gjorde for 20 år siden».

Ufarlig virus?

President Donald Trump kan ikke beskyldes for å uttrykke stor forståelse for hvordan amerikanere flest har det. Flere titalls millioner har blitt sendt ut i arbeidsledighet de siste månedene. Knapt noen av dem holder seg med en livlege, og har samtidig tilgang til en egen suite på et av landets beste sykehus.

Det blir interessant å se hvor lenge Donald Trump klarer å holde på den samlende støtten hans landsmenn uttrykte da det ble kjent at han var syk. Forakten for egne smitteverntiltak ser ikke ut til å ha endret seg. Presidenten er kjent for å ha en urokkelig tro på egne vurderingsevner. Så sterk at han skyver vitenskap og medisinsk ekspertise til side.

Det er bare (utrolig nok) et par uker siden det ble kjent at han for et halvt år siden innrømmet å bevisst ha løyet til det amerikanske folk om farene ved viruset til journalisten Bob Woodward. Den løgnen ser ut til å ha overbevist ham selv.

Løgn og usikkerhet

Både livlegen og stabssjefen til Donald Trump har spredd forvirring om presidentens tilstand ved å villede og lyve. Forvirringen det skaper skader trolig først og fremst sjefen sjøl. Vi vet at presidenten jevnlig har blitt testet for Covid-19. Livlege Sean Conley vil ikke fortelle når Donald Trump hadde sin siste negative test, noe som skaper spekulasjoner i om Trump faktisk valgte å reise rundt og treffe folk etter at han faktisk hadde fått påvist smitte.

Det vi vet, er at Donald Trump ga blaffen i å gå i karantene etter at en av hans nærmeste medarbeidere hadde fått påvist smitte. Han avventet sine egne testresultater. Det kan virke som om han ikke lenger har rådgivere rundt seg som er i stand til å forklare hva konsekvensene av et større og ukontrollert smitteutbrudd i Det hvite hus kan ha å si for mulighetene til gjenvalg.

Ønsket om ikke å skape panikk og å svekke økonomien har, igjen ifølge Trump selv, vært de drivende kreftene for å holde det amerikanske folket for narr. At han valgte å ha en fortrolig samtale om Bob Woodward, av alle, om akkurat dette, fremstår som en gåte. Woodward var en av journalistene som bidro til å felle president Richard Nixon.

En trussel?

En hel nasjon er vitne til hvordan den ene Trump-medarbeideren etter den andre får påvist smitte. Det kan selvfølgelig svekke tilliten til Donald Trump, og dermed velgernes ønske om å gi ham ytterligere fire år. Han ligger forholdsvis langt bak Joe Biden på meningsmålingene. Skal Trump klare å snu dette, må han skynde seg. At han vil ut av sykehuset og tilbake i valgkamp forstår alle.

Demokratene ble kanskje bekymret for at de måtte legge til side sin viktigste valgkampstrategi – nemlig å hevde at presidentens håndtering av pandemien har kostet titalls tusen mennesker livet. Nå henter de frem igjen strategien og hevder at presidenten fortsatt er en trussel for amerikanernes helse og sikkerhet.