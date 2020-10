Sp-Vedum stenger «First House»-døra for sine egne: – Da kommer du ikke inn i regjering

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han har gitt klar beskjed om at Sp-politikere er uaktuelle for regjeringsapparatet hvis de går til PR-byråer som First House.

– La meg være helt klar: Det skal ikke rekrutteres en person fra den typen kommunikasjonsbyråer hvis Senterpartiet får regjeringsmakt. Vi vil ikke ha samrøre mellom regjering og PR, slik at folk blir i tvil om du tjener en økonomisk interesse eller folket som har valgt deg inn, sier Sp-lederen til TV 2.

– Gjelder det for Senterpartiet eller alle partiene i regjering?

– Jeg må svare for Senterpartiet og for oss er det helt uaktuelt. Vil man ha norsk politikk med mindre PR-folk og mindre kommunikasjonsbransje, så vil Senterpartiet sørge for at det ikke skjer i våre departement hvis vi får tillit av folket, sier Vedum.

– Da kommer du ikke inn i regjering

Han har sagt at han har vært krystallklar overfor Sp-tillitsvalgte:

– Går du inn i PR-bransjen, så værsågod, men da kommer du ikke inn i regjeringsapparatet. Den direkte overgangen fra PR til politikk vil jeg ikke ha noe av, da blir det mer pengedrevet og vi fåren politiker-, PR- og informasjonsboble frakoblet virkeligheten til folk.

– Svært bekymringsfullt

Anne Solsvik ble mandag utnevnt til statssekretær for kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Hun kommer fra PR-byrået First House.

Solsvik (39) var politisk rådgiver for tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande fram til 2015, da hun begynte i First House. I 2019 ble hun partner i byrået. Solsvik skal legge frem kundelisten sin.

– Med sin kommunikasjonsfaglige innsikt og bakgrunn fra partiet vil hun være med å styrke laget inn mot valget neste år, sier Guri Melby til NTB.

Vedum er kritisk:

– Statsminister Erna Solberg har hentet folk fra First House hele veien. Det er svært problematisk at man har en vekselsgåing mellom First House, regjeringen og tilbake. Det blir en pengredreven politikk. Jeg skjønner ikke at statsministeren ikke sier stopp.

– Det er ekstremt god butikk for de enkeltpersonene. Markedsverdien øker når du går tilbake til First House eller andre PR-byråer etter du har vært i regjeringen, sier Vedum.

Flere PR-folk

Flere First House-ansatte har de siste årene funnet veien til politikken. Julian Farner-Calvert (KrF), som er statssekretær for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, kom fra PR-byrået i begynnelsen av 2019.

Også Ida Lindtveit Røse, som vikarierte i statsrådsposten mens Ropstad var i permisjon, hadde jobbet et halvt år i byrået, og hennes kundelister ble offentliggjort. Jorid Juliussen Nordmelan, som er rådgiver for Ap-nestleder Hadia Tajik, sluttet i byrået i november 2019.