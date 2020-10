Wilsheres kontrakt med West Ham terminert: – Det er nitrist å tenke på

Jack Wilshere (28) står uten klubb, men hevder at han er i god form og sulten på suksess.

Jack Wilshere står uten klubb etter at kontrakten med West Ham ble terminert på overgangsvinduets siste dag.

28-åringen ble plukket opp av West Ham for drøyt to år siden da kontrakten med Arsenal utløp. Han stoppet på 19 kamper i West Ham.

– Da jeg gikk til klubben sommeren 2018, kom jeg med store håp og forventninger. Jeg var spent, for det var klubben jeg støttet som guttunge. Til tross for å ha gjort mitt beste, har det dessverre ikke fungert som forventet, skriver Wilshere i et innlegg på sosiale medier.

Videre skriver Wilshere at han har vært helt frisk og trent hardt hver dag de siste åtte månedene.

– Men dessverre har jeg ikke fått muligheten til å spille, skriver han.

– Selv om jeg selvfølgelig er frustrert over at jeg ikke klarte å vise hva jeg er kapabel til i West Ham, er jeg fortsatt overbevist om at jeg kan levere på toppnivå. Jeg er fortsatt utrolig sulten, ambisiøs og desperat etter å oppnå suksess. Jeg er fortsatt 28 år og føler meg i form, sterk og klar til å spille, fortsetter Wilshere, som håper å kunne annonsere en ny klubb snart.

Jack Wilshere har vært plaget av en rekke skader i løpet av karrieren.

– Potensialet var så innmari bra, og vi så det spesielt i den kampen mot Barcelona. Det var flere år han var på rett vei. Nå synes jeg vi har fått en karbonkopi i Phil Foden, og jeg tror han er bedre rustet og kommet lengre i den alderen. Det Wilshere aldri ble, kan Foden bli, for de beveger seg likt og har de samme ferdigheter. Det er nitrist å tenke på at Wilshere, en av de mest talentfulle midtbanespillerne i sin alder, ikke har blitt noen ting, følger TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller opp.