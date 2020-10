Fotballfrue raser mot Manchester United: – Vis respekt

Fem år har gått siden Manchester United signerte Sergio Romero fra Sampdoria.

Og argentineren som nå har blitt 33 år gammel forlenget kontrakten sin med de røde djevlene i 2017.

Men fakta er at det har blitt lite spilletid på argentineren – som kan vise til 61 kamper under beltet i sin tid hos klubben.

Nå har Romeros kone sett seg lei av ektemannens manglende spilletid, og raser mot Manchester United på sin Instagram-profil.

– Sergio Romero har jobbet hardt for denne klubben. Deres siste trofé løftet de med ham. Han har hjulpet laget å nå fire finaler/semifinaler, men har blitt satt på benken og sett dem tape alle, skriver Romeros kone Eliana Guercio på sin Instagram.

Forrige gang Manchester United vant et trofé var da de slo Ajax i europaligafinalen i 2017. Da stod Romero mellom stengene.

Vil at klubben skal vise respekt

Som om ikke veien til keeperplass var lang nok fra før, ble den betraktelig lenger da Dean Henderson returnerte fra lån i Sheffield United.

Guerico mener nok er nok.

– Det er på tide at de gjengjelder muligheten og lar ham dra. Vis respekt for en gang skyld!, skriver Guerico.

– Det er selvfølgelig litt sannhet i det hun skriver. De bør være litt rettferdig med ham. Han har vært tålmodig, men fotball er kynisk. Det er ikke sikkert han får den respekten han mener hun fortjener, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i Deadline Day-studio.

Og det begynner å bli en stund siden Romero fikk tillit mellom stengene, spesielt i en finale.

Argentineren ble blant annet benket i supercupfinalen mot Real Madrid i 2017, FA-cup-finalen mot Chelsea i 2018, ligacupfinalen mot Southampton i 2017 og Community Shield mot Leicester i 2016.

I løpet av de siste tre sesongene har 33-åringen kun spilt én Premier League-kamp for Manchester United.

Ikke første gangen

Dette er ikke første gang Romeros kone involverer seg i ektemannens jobb. For i 2018 var hun sterkt kritisk til landslagets VM-vraking av Manchester United-keeperen. Grunnen skal var en skade i hans høyre kne.

Den gang hevdet Eliana Guercio at Romero ville blitt skadefri i tide til Agentinas første VM-kamp.

– Det er ikke snakk om noe brudd. Det er litt brusk i kneet. Legen sa han ville være tilbake i løpet av tre uker og være ok til VM starter, sa hun i tv-programmet Los Angeles De La Manana.

Guercio har sin egen teori om hvorfor mannen ble kastet ut av VM-troppen.

– Det er mange som vil ha ham bort fra laget. De sa at hans kne var for dårlig til å rettferdiggjøre et uttak. Jeg er så lei av alle løgnene, sa hun den gang.